На Арбековской улице людям страшно ходить вдоль дороги

27.09.2021 | 20:48

Дойти до остановки или от нее до дома - и выжить. Каждый день рискуют обитатели улицы Арбековской, а также СНТ по соседству, там тоже много людей на ПМЖ. Дорога отремонтирована. Тротуаров нет. Проезжая часть очень оживленная.

«Хожу здесь каждый день. И не только я одна, а и жители села Арбеково. Дорога есть, а где человеку пройти - нет. Не асфальтировано, кусты, зимой вообще заносит», - сообщила Тамара Владимировна.

Мечты сбываются, в это население окраины Октябрьского района верит. Стоит лишь вспомнить, какой была дорога на Арбековской, жители сами засыпали ее щебенкой.

Жалобы людей услышали. Теперь машины рассекают по крепкому асфальту. А пешеходы продолжают передвигаться с риском для жизни. На одной стороне обочина немного засыпана гранулятом, на другой - скользкая грязь.

«Там крошка, но зимой не чистят, и деревья, это мешает все. Здесь идти. А машина чуть свернула или попала на обочину, ее занесло - человека сшибли. Нужно сделать ограждение», - предложила женщина.

Тротуар или хотя бы асфальтированную тропу можно проложить, если вырезать кустарник вдоль дороги.