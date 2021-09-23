Пензячка пожаловалась на бурьян за домом на Саранской

23.09.2021 | 21:01

Один из самых длинных домов Пензы зарастает сорной травой. На Саранской, 7, не свистела коса, руки рабочих бурьян не тревожили. Тамара Павловна с первого этажа не выдержала и летом пошла воевать с сорняками.

«Надела перчатки и дергала перед своим балконом крапиву. А управляющая компания - ни-ни», - возмутилась Тамара Павловна.

Женщина провела экскурсию вдоль многоэтажки. Новому асфальту все в доме рады, только бурьян вылезает на ровную поверхность, а вот это жильцам уже не нравится.

Есть несколько активных, кто высаживает цветы, но сил ухаживать за ними все лето не хватает. Сорняки затеняют флоксы, астры.

«Управляющая компания не видит, где цветы, что ли, посажены? Или глаза на затылке?» - поинтересовалась Тамара Павловна.

В прошлом энергии пенсионеров хватало воевать без помощи коммунальщиков с бурьяном. Они брали пилу и вырезали кустарник, уничтожали сухие ветки деревьев. Но время трудовых подвигов для пожилых прошло.