Из жизни

На Барковке дети не могут пользоваться льготами на проезд

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Жительницу Барковки не перестает мучить вопрос, почему ее дети не могут пользоваться льготным проездным. Теоретически, они имеют право, так как получают дополнительное образование, но практически - нет. Это связано с транспортным обеспечением микрорайона.

«У меня дети занимаются в кружках. Кто занимается в кружках и секциях, получают специальные проездные билетики. Какая-то сумма оплачивается, и ребенок может в любом направлении передвигаться. А сейчас мы такими льготами не можем пользоваться, потому что транспорт у нас частный», - пожаловалась Василиса Анатольевна.

На территории города установлена мера социальной поддержки для различных категорий граждан, в том числе несовершеннолетних. Действует она с прошлого десятилетия.

Несовершеннолетние из многодетных малообеспеченных семей могут прокатиться на общественном транспорте 22 раза в месяц бесплатно.

Дети, которые активно занимаются в кружках, секциях, приобретают льготную карту за 280 рублей, число поездок не ограничено. Это же касается ребят из малоимущих семей.

Однако такая возможность осуществима только на автобусах большой вместимости и на троллейбусах. Ни тех, ни других на Барковке и в иных районах города не видели.

«Вот у нас был раньше автобус № 20, тогда мы могли пользоваться льготами. Как только автобус отменили, остались маршрутные такси, и все. Теперь все», - рассказала пензячка.

В мэрии не раз поднимали вопрос, пытаясь урегулировать его с перевозчиками, но и в новом учебном году дети Василисы Анатольевны снова ездят в секцию, уплачивая полную стоимость билета в маршрутке.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

И в Заре не могут

Гость||

На детях бизнес делают и не подавятся

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