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Из жизни

Пензенцы пожаловались на заросли на улице Бородина

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Раздел общего двора на два отдельных привел к тому, что на территории вдоль тротуара теперь сплошные заросли, говорят жители дома № 6 на улице Бородина. Вот как дело было: люди из соседней высотки отмежевали землю, а потом отгородились. А пешая зона, за которой раньше следил дворник, стала ничья. Сотрудник ЖКХ не косит траву и не подстригает кусты.

«Никто ничего не делает, сами рвем», - рассказала Вера Александровна.

«Мне уже девятый десяток лет, куда я пойду с клюшкой?» - отметила Александра Никитична.

Если при свете солнца картина просто неприглядная, то ночью она превращается в угрожающую. Хотя дорога к остановке - кратчайшая, потому ей пользуются многие, даже с соседних улиц.

«Вечером очень страшно идти здесь. Ни света нет, ничего, и вы посмотрите, какие кусты! У них здесь мусорка стоит - когда сильный ветер, все сюда летит, и никто у них не убирает. Они убирают только у себя», - заявила женщина.

«Раньше все убирал четвертый дом, мы ходили к ним, просили. Отказались и все. Все заросло», - пожаловалась Лариса Ивановна.

Особенно некрасивая картина после зимы: снег тает, на свет показываются килограммы мусора.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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