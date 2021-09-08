Жители дома на Сумской, 7, пожаловались на старые скамейки

08.09.2021 | 20:44

Жильцы дома на Сумской, 7, собственноручно соорудили скамейку. Пенсионеры расстарались, с ближайшей контейнерной площадки принесли доски, картон, старые покрышки, выбирали побольше. Получилась ничуть не хуже, чем та, что у первого подъезда, и даже лучше, поскольку стационарная - узкая, неудобная и обломанная.

Впрочем, приспособления поодаль также не вызывают желания посидеть, отдохнуть, но других нет. Приходится довольствоваться тем, что есть.

«Покрасить и повыше сделать. Новые надо», - отметила местная жительница Валентина.

Жильцы с завистью посматривает в сторону соседнего дома № 9: у каждого подъезда - добротные скамейки. Нашлись спонсоры, установили.

«Желательно бы вот как у того дома. Там поставили новые, желательно бы такие сюда», - рассказала пензячка Елена.

«Я живу в этом доме давно. Мне кажется, тут сделали сами жильцы, больше никто ничего нам не делает. Завидуем соседнему дому - очень цивильные и урна, и лавочки. Там очень приятно сидеть и отдыхать», - подчеркнула горожанка Наталья Ивановна.

Жители дома на Сумской, 7, рассчитывают на расторопность управляющей компании. Ведь она может хотя бы подлатать лавки за счет средств, собранных с жильцов на текущий ремонт.