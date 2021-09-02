Из жизни

Пензенцы пожаловались на некошеный пустырь на проспекте Строителей

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На участке, который соединяет дорогу на проспекте Строителей и дом № 49, траву не косят с начала лета. Тротуары, ведущие в разные стороны, популярны, народа там много. А вот внимания со стороны коммунальщиков уделяется крайне мало.

«Мы здесь живем, она, бывает, прямо в мой рост! Если косили, то, может быть, в самом начале лета - конце весны. Все время такое безобразие», - пояснила женщина.

На проблему местные обращают внимание не впервые. Практически ежегодно активисты вызывают съемочную группу «Службы 11», чтобы добиться желаемого покоса. К примеру, в 2019-м после сюжета коммунальщики там побывали в середине августа. Правда, поработали весьма странно, убрав траву выборочно.

«Хорошо, что покосили. Наверное, хозяева разные», - предположила горожанка.

В 2021-м даже начало учебного года не заставило коммунальщиков очистить территорию от растительности.

«Здесь детский клуб, дети маленькие учатся. И чем больше семян, тем больше заросли. Хотелось бы, чтобы косили постоянно», - отметила пензячка.

Проблема в том, что участок земли не принадлежит ни дому № 49, ни соседнему № 57. Обслуживать его должен город.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Напрашивается новый жилой комплекс...

Гость||

Ух ты! как много свободной земли. Срочно построить там многоэтажку или торговый центр

Гость||

пустырь это хорошо, природа, плохо если там человейник вырастит с ипотекоденьгозаймоотжимателями

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Все время такое безобразие», - пояснила женщина.
penzainform.ru писал(a):
Проблема в том, что участок земли не принадлежит ни дому № 49, ни соседнему № 57. Обслуживать его должен город.
Проблема в том что эта женщина и другие тамошние обитатели не писали официальных обращений в администрацию города Пензы, своим двум депутатам и в прокуратуру. Поэтому у них права говорить "Все время такое безобразие"

Гость||

нет*

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