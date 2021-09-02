Пензенцы пожаловались на некошеный пустырь на проспекте Строителей

02.09.2021 | 21:04

На участке, который соединяет дорогу на проспекте Строителей и дом № 49, траву не косят с начала лета. Тротуары, ведущие в разные стороны, популярны, народа там много. А вот внимания со стороны коммунальщиков уделяется крайне мало.

«Мы здесь живем, она, бывает, прямо в мой рост! Если косили, то, может быть, в самом начале лета - конце весны. Все время такое безобразие», - пояснила женщина.

На проблему местные обращают внимание не впервые. Практически ежегодно активисты вызывают съемочную группу «Службы 11», чтобы добиться желаемого покоса. К примеру, в 2019-м после сюжета коммунальщики там побывали в середине августа. Правда, поработали весьма странно, убрав траву выборочно.

«Хорошо, что покосили. Наверное, хозяева разные», - предположила горожанка.

В 2021-м даже начало учебного года не заставило коммунальщиков очистить территорию от растительности.

«Здесь детский клуб, дети маленькие учатся. И чем больше семян, тем больше заросли. Хотелось бы, чтобы косили постоянно», - отметила пензячка.

Проблема в том, что участок земли не принадлежит ни дому № 49, ни соседнему № 57. Обслуживать его должен город.