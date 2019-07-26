26.07.2019 | 14:32

Во дворе дома № 49 на проспекте Строителей по-привычному чисто, уютно и красиво - благодаря местным активистам, которые каждый год сажают цветы, подстригают кусты и помогают в работе коммунальщику с метлой.

А вот за многоэтажкой - иная картина. На нее вновь обращает внимание Людмила Александровна. Просто бесхозный пустырь зарастает травой каждое лето. Лишь после привлечения внимания удается добиться реакции.

«Там, где не наш участок, с прошлого года никто не косил. Ходить очень плохо, дорожка идет - с обеих сторон трава», - пожаловалась женщина.

Людмила Александровна наглядно все показала.

«Видите как: вдвоем мы никак не пройдем. А вот пойдут дожди - будет грязь, это же с прошлого года все не кошено», - добавила местная жительница.

Соседний участок покосили выборочно. Вроде бы что-то сделано, но в общем картина не сильно изменилась. Благодаря этому активистка видела странных тварей и знает, где они обитают.

«Такие летают, как пчелы, пройти там нельзя, я однажды даже закричала. Туалетная вода их, наверное, привлекает», - рассказала Людмила Александровна.

Скосить лишнее нужно, настаивает горожанка, некоторые заросли выше человеческого роста.