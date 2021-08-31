На проспекте Строителей трава достигла человеческого роста

31.08.2021 | 21:11

Тарахтение газонокосилки слышно даже за пределами территории школы № 63. А вот за оградой - настоящие заросли. Людей с триммерами здесь давно не видели. Ночью страшно: в траве в человеческий рост может кто-то прятаться.

«Здесь не косят в этом году. В прошлом косили поздно, перед сентябрем. И для детей опасно. Рабочих не хватает, я так думаю, чтобы косить, дворников», - отметила женщина.

Другая прохожая подтверждает: территория брошена. К школе не относится, к дому № 14 на проспекте Строителей, видимо, тоже. И город о газоне не заботится, поэтому дворника и нет.

«Ни разу не видела. Сколько хожу в садик - ни разу не было, чтобы здесь было убрано. Спичка упадет - будет пожар. Конечно, опасно, и дети гуляют, вечером много народа», - рассказала пензячка.

Участок относительно небольшой, справиться с растительностью можно за час.