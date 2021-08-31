Из жизни

На проспекте Строителей трава достигла человеческого роста

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Тарахтение газонокосилки слышно даже за пределами территории школы № 63. А вот за оградой - настоящие заросли. Людей с триммерами здесь давно не видели. Ночью страшно: в траве в человеческий рост может кто-то прятаться.

«Здесь не косят в этом году. В прошлом косили поздно, перед сентябрем. И для детей опасно. Рабочих не хватает, я так думаю, чтобы косить, дворников», - отметила женщина.

Другая прохожая подтверждает: территория брошена. К школе не относится, к дому № 14 на проспекте Строителей, видимо, тоже. И город о газоне не заботится, поэтому дворника и нет.

«Ни разу не видела. Сколько хожу в садик - ни разу не было, чтобы здесь было убрано. Спичка упадет - будет пожар. Конечно, опасно, и дети гуляют, вечером много народа», - рассказала пензячка.

Участок относительно небольшой, справиться с растительностью можно за час.

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Источник — ТРК «Наш дом», Сергей Федотов
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Гость||

Лузгин и Мутовкин за это в ответе!!! 100%

Гость||

Да кстати почему муниципальную землю в новостройках не облагораживают один бурьян по спиливают и все на этом. Почему власть не создает благоприятную среду красоту на муниципальной земле в жилых микрорайонах.

Гость||

Чем больше косите траву, тем больше рак у детей. В что творите? Старухи, которые дожили до 90 лет, у них траву не косили, а сейчас стоит мать с бледным лысым ребенком(облученным0 и возмущается о траве. Можно ли слушать глупую мать, которая не может помочь даже своему ребенку?

Гость||

Комментатор, а ты возьми триммер, заправь его, а потом еще переоденься и помойся после собачьего дерьма, и твой час выльеться в целый день.

Гость||

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