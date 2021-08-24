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Из жизни

Рядом со школой № 69 появилось дурнопахнущее болото

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К школе № 69 скоро подойти будет невозможно. Во-первых, из-за подтопления - вода не одну неделю течет на территорию учебного заведения из колодца. Напитает газоны и начнет заливать площадку перед входом. Во-вторых, у дорожки перед заведением глубокие траншеи.

«1 сентября в школу идти - здесь вода, все раскопано с начала лета. Приезжают, воду откачают, вонищу эту - и все», - рассказала местная жительница Юлия.

Сначала рабочие теплоснабжающей организации разрыли канал у первого подъезда Терновского, 176, затем за домом.

«Трубы поменяли, обшили, обложили, яма вообще была сквозная, а потом затапливало. Откуда эта вода, непонятно. Откачают - уедут. Потом образовалось болото, стали запахи неприятные», - сообщила местная жительница Тамара Николаевна.

«У меня двое внуков ходят в эту школу, и вот пойдут и будут нюхать это. Тут запахи кругом, неприятно. Да и упадет - маленький, худенький, во второй класс пойдет», - отметила местная жительница Валентина Александровна.

Представители школы обращались к ресурснику, который обслуживает водопровод, в администрацию района. Специалисты компании не успевают выполнить все заявки, очередь вот-вот должна подойти.

Что касается траншеи, то представители теплоснабжающей организации не смогли сразу ответить на вопросы по поводу затяжных работ. Журналисты «Службы 11» ждут официального ответа.

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Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

У вас там весь город в говне.

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