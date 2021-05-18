Пензенец пожаловался на шлагбаум на улице Московской

18.05.2021 | 20:27

Николай Алексеевич выступает против ворот, давно установленных на въезде во двор дома № 14 на Московской. Мужчина живет там лет семь и раньше не протестовал. Мешать автоматическая преграда стала, когда заболела супруга.

«Неходячая была, привез ее из больницы, машина доехала сюда, а ворота закрыты. Нужно нести ее далеко и на четвертый этаж. Бегал-бегал - никто не может ворота открыть. Взяли ее и потащили так, на носилках. Вызывали скорую помощь - тоже не может подъехать», - пожаловался пензенец.

Ключ стоит 1 500 рублей. Мужчина не имеет машины, и платить за пульт ему нет резона. Кроме того, конструкция как имущество дома потребляет ресурсы, за которые приходится вносить деньги жильцам. А воротами пользуются и сотрудники нескольких организаций в соседних зданиях.

Старшая по дому пояснила, откуда взялся шлагбаум. Московская, 14, - центр города, где бесплатных парковок мало. Когда двор заполонили чужие авто, обитатели решили защитить территорию от посторонних.

«90% жильцов были согласны поставить шлагбаум. У нас разрешающие документы есть - все полностью», - отметила Нина Федоровна.

Что же касается слишком больших затрат на СОИ, старшая по дому обещала сделать расчеты, проверить, какова доля потребленных шлагбаумом ресурсов, и подумать, как можно снизить расходы для жильцов.