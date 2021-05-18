Из жизни

Пензенец пожаловался на шлагбаум на улице Московской

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Николай Алексеевич выступает против ворот, давно установленных на въезде во двор дома № 14 на Московской. Мужчина живет там лет семь и раньше не протестовал. Мешать автоматическая преграда стала, когда заболела супруга.

«Неходячая была, привез ее из больницы, машина доехала сюда, а ворота закрыты. Нужно нести ее далеко и на четвертый этаж. Бегал-бегал - никто не может ворота открыть. Взяли ее и потащили так, на носилках. Вызывали скорую помощь - тоже не может подъехать», - пожаловался пензенец.

Ключ стоит 1 500 рублей. Мужчина не имеет машины, и платить за пульт ему нет резона. Кроме того, конструкция как имущество дома потребляет ресурсы, за которые приходится вносить деньги жильцам. А воротами пользуются и сотрудники нескольких организаций в соседних зданиях.

Старшая по дому пояснила, откуда взялся шлагбаум. Московская, 14, - центр города, где бесплатных парковок мало. Когда двор заполонили чужие авто, обитатели решили защитить территорию от посторонних.

«90% жильцов были согласны поставить шлагбаум. У нас разрешающие документы есть - все полностью», - отметила Нина Федоровна.

Что же касается слишком больших затрат на СОИ, старшая по дому обещала сделать расчеты, проверить, какова доля потребленных шлагбаумом ресурсов, и подумать, как можно снизить расходы для жильцов.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Так вам и надо, это буртасия

Гость||

1500 жалко, а платить за носили или таскать на руках, это нормально...

Гость||

Для обеспечения круглосуточного беспрепятственного проезда пожарной техники, машин скорой помощи, полиции, МЧС, газовиков и коммунальщиков на внутридворовом шлагбауме должна быть кнопка или номер телефона, по которому можно связаться с дежурным для открытия шлагбаума. Если такой возможности нет, шлагбаум считается установлен с нарушением требований и подлежит демонтажу.

Гость||

Гость писал(a):

Для обеспечения круглосуточного беспрепятственного проезда пожарной техники, машин скорой помощи, полиции, МЧС, газовиков и коммунальщиков на внутридворовом шлагбауме должна быть кнопка или номер телефона, по которому можно связаться с дежурным для открытия шлагбаума. Если такой возможности нет, шлагбаум считается установлен с нарушением требований и подлежит демонтажу.
Самый грамотный ответ!

Гость||

Даже сами буртасы хотят отгородился от буртасов. Среди вас слишком много идиотов.

Имя: Гость
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