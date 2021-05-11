Жителей дома на Ленинградской возмутило внезапное начало ремонта

11.05.2021 | 21:01

В подъездах на Ленинградской, 11, - разруха, грязь, облезлые стены. Это еще побелили, подчеркивают жители, но грязно-серая субстанция ничуть не освежает общедомовые помещения. В пятиэтажке стартовал ремонт.

«Управляйка ничего не сказала. Пришли, напылили, нагрязнили, ничего за собой не убрали. Бабушки, кто мог, маленько собрали», - пожаловалась жительница дома Анна Григорьевна.

Кто успел, упаковал двери в полиэтилен, кто не знал о грядущем ремонте (а таких большинство), будет отмывать входные группы от побелки. На перила опереться нельзя - они грязные, под ногами - очищенная со стен краска.

«У нас живут почти все бабушки, убирать никто у нас не хочет. Мы платим 50 рублей за уборку, уборщица к нам приходит в три недели раз», - пояснила женщина.

Никаких объявлений на дверях нет. Уважающая жильцов управляющая компания обязательно предупредила бы население о ремонте, попросила бы отнестись с пониманием, оказать посильную помощь - вымести мусор. УК «Единство» посчитала ненужным сообщить людям о сроках проведения работ. Им остается только гадать, когда мастера появятся вновь.