Из жизни

Жителей дома на Ленинградской возмутило внезапное начало ремонта

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В подъездах на Ленинградской, 11, - разруха, грязь, облезлые стены. Это еще побелили, подчеркивают жители, но грязно-серая субстанция ничуть не освежает общедомовые помещения. В пятиэтажке стартовал ремонт.

«Управляйка ничего не сказала. Пришли, напылили, нагрязнили, ничего за собой не убрали. Бабушки, кто мог, маленько собрали», - пожаловалась жительница дома Анна Григорьевна.

Кто успел, упаковал двери в полиэтилен, кто не знал о грядущем ремонте (а таких большинство), будет отмывать входные группы от побелки. На перила опереться нельзя - они грязные, под ногами - очищенная со стен краска.

«У нас живут почти все бабушки, убирать никто у нас не хочет. Мы платим 50 рублей за уборку, уборщица к нам приходит в три недели раз», - пояснила женщина.

Никаких объявлений на дверях нет. Уважающая жильцов управляющая компания обязательно предупредила бы население о ремонте, попросила бы отнестись с пониманием, оказать посильную помощь - вымести мусор. УК «Единство» посчитала ненужным сообщить людям о сроках проведения работ. Им остается только гадать, когда мастера появятся вновь.

Источник — ТРК «Наш дом», Наталья Васильева
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Гость||

Бабули, убирать в подъезде у вас управляйка должна.

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