На Светлополянской улице ежегодно затапливает дорогу

27.04.2021 | 19:33

Насыпи возводят владельцы садово-огородных участков на Светлополянской, иначе вода с дороги польется на грядки. В результате она остается на проезжей части до теплых летних дней. А поскольку их в году мало, то болота на пути - явление привычное.

«Наш участок, получается, какой-то бесхозный, такой небольшой «Бермудский треугольничек» - ни к кому не относится. И лет 20 весной пройти можно только по краешку, потому что все затапливается, вытекать некуда, кроме близлежащих огородов», - рассказал местный житель Олег Юрьевич.

Отрезок находится между основной дорогой на улицах Светлополянской и Котовского. Другим участкам перепадает ремонт, этому не повезло ни разу. Меж тем он находится на той же самой городской земле, соединяет улицы и нужен как автомобилистам, так и «безлошадным».

«Здесь проходит много людей. Это очень неудобно - постоянно ямы, вода», - отметил Олег Юрьевич.

О тротуаре никто и не вспоминает. Пешеходы благодарят добрых людей, которые в прошлом веке положили плиты вдоль забора: если бы их не было, брели бы по ямам в болотных сапогах. Автомобилисты кое-как ползут по глубоким лужам.