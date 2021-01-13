Остановка на улице Кижеватова причиняет пензенцам неудобства

Все - против пассажиров на остановке на нечетной стороне улицы Кижеватова. Заездной карман обустроен после ремонта дороги, есть приподнятая полоса, куда люди выходят из транспорта, но погодные условия превратили достоинства в неудобства. Снегом засыпало все, пешеходная дорога стала бугристой.
«Почистили, но плоховато», - оценила горожанка.
«Плохие подходы, скользкие», - пожаловалась женщина.
Остановка расположена близ торговых павильонов. Предприниматели не позаботились о комфорте потенциальных покупателей, не освободили от снега ступени. Люди спускаются с максимальным вниманием, иначе травмы неизбежны.
«С моим возрастом скользко уже везде. И летом даже», - поделилась пензячка.
Для пожилых такие спуски-подъемы могут обернуться многомесячной изоляцией с гипсом на конечностях или долгим пребыванием на больничной койке.
Погода пока настроена недружелюбно. Снега у зимы в закромах предостаточно.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.