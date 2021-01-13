Остановка на улице Кижеватова причиняет пензенцам неудобства

13.01.2021 | 21:04

Все - против пассажиров на остановке на нечетной стороне улицы Кижеватова. Заездной карман обустроен после ремонта дороги, есть приподнятая полоса, куда люди выходят из транспорта, но погодные условия превратили достоинства в неудобства. Снегом засыпало все, пешеходная дорога стала бугристой.

«Почистили, но плоховато», - оценила горожанка.

«Плохие подходы, скользкие», - пожаловалась женщина.

Остановка расположена близ торговых павильонов. Предприниматели не позаботились о комфорте потенциальных покупателей, не освободили от снега ступени. Люди спускаются с максимальным вниманием, иначе травмы неизбежны.

«С моим возрастом скользко уже везде. И летом даже», - поделилась пензячка.

Для пожилых такие спуски-подъемы могут обернуться многомесячной изоляцией с гипсом на конечностях или долгим пребыванием на больничной койке.

Погода пока настроена недружелюбно. Снега у зимы в закромах предостаточно.