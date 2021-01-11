Пенсионерка о старом здании на Чкалова: Это трущобы!

11.01.2021 | 20:38

Возмущению нет предела. Пользователь портала «ПензаИнформ» прислал гневное письмо. Он не может понять, почему не сносят старое строение.

«На Чкалова ниже Покровского храма находится старое разрушенное здание, наполовину сгоревшее. Что там творится, уму непостижимо! Стыд и срам, уличный туалет, сейчас хоть пьяницы перестали туда лазить, а то сидели, гремели бутылками. Когда снесут этот ужас, когда перестанут туда бомжи лазить?» - говорится в сообщении.

Лидия Николаевна живет на Чкалова, 17. Дом такой же старый, как 14-й. Пенсионерка подсчитывала - им, наверное, по полторы сотни лет. Но в 17-м сохранилась резьба, фундамент не разрушился, здание не перекосилось. Шесть семей продолжают беречь строение. А обитатели того, что напротив, не смогли или не захотели. Женщина, кстати, скучает по подругам, уехавшим из 14-го.

«Валька Аленкина, они купили квартиру - или им дали, я точно не знаю. Потом последняя жила Галя, ее родственники взяли в Волгоград», - рассказала пенсионерка.

Между прочим, бывшая жительница 14-го дома (теперь новосел Шуиста) в прошлом году пыталась решить важную проблему. Она как-то ездила проведать старое здание и нашла там квитанции за коммунальные услуги. Долги росли, а по факту на развалинах обитали только бомжи.

«У Бурмистровых долг 2 659 рублей, у Веселовой долг 11 484 рубля», - рассказала бывшая жительница дома № 14 на ул. Чкалова Валентина Алексеевна.

Самой последней квартиру на Чкалова, 14, покинула Галина Туманова, она не соглашалась на переезд, но родные настояли. Женщина получила выкупную стоимость, выписалась из Пензы и отправилась в Волгоград.

С декабря 2019-го дом официально необитаем. После выхода в эфир сюжета «Службы 11» квитанции на развалины приносить перестали.

Строение горело не раз. Последний - в августе 2020-го. Никто не сомневался, что виноваты бомжи.

«Там безобразничают, страсть одна. Все разломали. Кому это нужно был, не знаю. Это трущобы!» - отметила Лидия Николаевна.

Чкалова, 14, не имеет отношения к региональным объектам культурного наследия, но защитники немногочисленных старых зданий в Пензе считают его исторически и в архитектурном плане интересным. Они устраивали пикеты в защиту этого строения и других.

Почти год назад в мэрии обсуждали проект по передаче ветхих домов в аренду инвесторам с условием реставрации. Только 14-й через несколько месяцев в очередной раз подпалили. Новый пожар возможен, судя по частоте визитов бомжей, думает жительница здания напротив.