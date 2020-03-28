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Общество | В нежилой дом на улице Чкалова продолжают приносить квитанции

28.03.2020|18:43
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Дом нежилой, если не считать регулярно ночующих в нем бомжей. Здание на Чкалова, 14, расселено, но квитанции бывшим обитателям продолжают приходить. Валентина Аленкина нашла несколько свежих. Возможно, были еще, но бродяги могли втоптать в грязь чужие платежки.

«У Бурмистровых долг 2 659 рублей, у Веселовой долг 11 484 рубля», - рассказала Валентина Аленкина.

Она прожила на Чкалова, 14, 50 лет, с 2016-го - в многоэтажке на Чапаева. Поддерживала связь с последней обитательницей барака Галиной Тумановой. Та не соглашалась на переезд, лишь в конце 2019-го освободила развалюху, получила выкупную стоимость.

«Я сейчас живу в Волгограде. Я не в Пензе живу. Я уехала 5 декабря из Пензы и сразу прописалась в Волгограде», - пояснила женщина.

Туманова попросила подругу завершить все бытовые дела - Валентина Аленкина выполнила. Тоскуя по прежнему месту жительства, она отправилась на Чкалова и нашла там платежки.

«Квитанции у нее по ноябрь были оплачены. Поступают по сей день и другим соседям, которые выехали не в 2016-м, а в 2015 году. Человек даже умер», - отметила горожанка.

Женщина сообщила, что газ в старом бараке отключили давно, отопление в прошлом году, а электричество было. Журналисты 11 канала решили его проверить - света не оказалось. Прибор учета обнаружили, он действующий.

Временно проживающих бомжей не было, обычно они появляются к вечеру. Согреваются с помощью костра - барак уже горел дважды. Если бродяги спалят его дотла, квитанции, вероятно, будут приносить на пепелище. Последние разносчик бросил на подоконник.

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Гость|28.03.2020 19:47|

это снабжающие организации им лижбы бабло платили а у мер переехал или не живешь главное бабло

Гость|28.03.2020 20:15|

В Пензе дебелизм процветает,мы же не в Заречном живём.

Гость|28.03.2020 20:18|

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