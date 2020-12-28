На улице Фурманова за популярной тропой перестали ухаживать

28.12.2020 | 20:43

Житель Пензы негативно оценивает обработку аллеи, которая пролегла от дома № 19 на улице Фурманова в сторону проспекта Победы. Дорожка традиционно вызывает нарекания прохожих - ведь не только в этом году никто за ней не ухаживает. Работник ЖКХ закреплен лишь за территорией внутри двора, а тропинка оказалась без хозяина. Соответственно, бесплатно сотрудник управляющей компании на себя дополнительные обязанности брать не хочет. У него основных хватает.

«Конечно, у нас один дворник на 7 домов ходит», - рассказал местный житель Вячеслав.

Человеческий поток там оживленный, ведь тротуар связывает улицы 8 Марта, Островского, Фурманова, проспект Победы. А ухода за тропинкой нет.

«Лучше чистить, а не сыпать. И льда нет, и все», - предложил прохожий.

Мужчина обратил внимание еще на один признак запущенности территории. Рядом с аллеей лежат кучи веток: какие-то поломало весной при снегопаде, какие-то специально были опилены и оставлены до лучших времен.