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Из жизни

На улице Фурманова за популярной тропой перестали ухаживать

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Житель Пензы негативно оценивает обработку аллеи, которая пролегла от дома № 19 на улице Фурманова в сторону проспекта Победы. Дорожка традиционно вызывает нарекания прохожих - ведь не только в этом году никто за ней не ухаживает. Работник ЖКХ закреплен лишь за территорией внутри двора, а тропинка оказалась без хозяина. Соответственно, бесплатно сотрудник управляющей компании на себя дополнительные обязанности брать не хочет. У него основных хватает.

«Конечно, у нас один дворник на 7 домов ходит», - рассказал местный житель Вячеслав.

Человеческий поток там оживленный, ведь тротуар связывает улицы 8 Марта, Островского, Фурманова, проспект Победы. А ухода за тропинкой нет.

«Лучше чистить, а не сыпать. И льда нет, и все», - предложил прохожий.

Мужчина обратил внимание еще на один признак запущенности территории. Рядом с аллеей лежат кучи веток: какие-то поломало весной при снегопаде, какие-то специально были опилены и оставлены до лучших времен.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

тропа нездоровья

Гость||

Лууузги-и-и-ин! Ты слышиь колокол? Это он по тебе звонит.

Имя: Гость
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