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Из жизни

Из теплотрассы около школы в Пензе исчезли американские тараканы

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Обитателей коммунальной камеры на улице Гоголя на территории школы № 7 попытались соблазнить кусочками бананов. В прошлом они мгновенно вылезали, если им предложить дыню.

Речь идет об американских тараканах, которые появились здесь осенью. Они расплодились в уютной для них атмосфере.

«У нас женщина одна сердобольная кормит кошек. Так как все были недовольны, когда это происходило около дома, она решила устроить здесь столовую.

Ну, может быть, с одной стороны, хорошо для кошек - как любитель я ее хорошо понимаю. Но с другой стороны, она обнаружила, что на ее еду выбегают полчища невиданных насекомых, которые поражают своими размерами, верткостью и количеством», - рассказала активистка дома № 74 на улице Калинина Ленина Васильевна.

Обладающие прекрасным аппетитом усатые готовы отведать все, что рядом с ними. Они любят фрукты, овощи, мясо, но при нужде могут пообедать бумагой, деревянными изделиями, одеждой.

На кафедре пензенского университета, узнав о появлении американских захватчиков, пришли в ужас: вредители весьма плодовиты, неприхотливы.

«К сожалению, чего опасались пензенские экологи, натуралисты, биологи, - произошло. Мы с вами имеем факт проникновения пока что в коммуникации города Пензы: теплосети, теплотрассы, ЦТП. Это американский таракан, который появился в последнее время и в Москве, и в Петербурге», - отметил эколог ПГУ Олег Полумордвинов.

Как усатые разрушители попали в район школы № 7, можно лишь предположить. Вероятно, кто-то разводил их, покупал как корм для рептилий, а они сбежали и мгновенно адаптировались к новым условиям.

Камера имеет отношение к МКП «Теплоснабжение». Поскольку появление американских тараканов испугало многих пензенцев, люди начали звонить в программу «Служба 11», возмущались, переживали. Был направлен запрос в МКП и получен ответ на него.

«В процессе санитарной обработки теплотрассы было установлено, что причиной нахождения в теплотрассе тараканов является беспечность самих жителей. Кормление бездомных кошек обеспечивает антисанитарное состояние территории, и создается кормовая база для размножения тараканов», - говорится в документе.

Проверка показала, что в камере усатых паразитов больше нет - они исчезли. И кошек тоже не стало - ни следов, ни остатков еды.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Во Байден, оперативно.

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Проверка показала, что в камере усатых паразитов больше нет - они исчезли. И кошек тоже не стало - ни следов, ни остатков еды.
Бабушки-кормилицы тоже не стало?

Гость||

penzainform.ru писал(a):

Как усатые разрушители попали в район школы № 7, можно лишь предположить. Вероятно, кто-то разводил их, покупал как корм для рептилий, а они сбежали и мгновенно адаптировались к новым условиям.
Полчища таких тварей водились раньше на теплотрассе около дома по Проспекту Строителей 17, это было лет 5 назад ещё. Сейчас вроде бы их не видно, но что же это получается? Там тоже кто-то ими рептилий кормил? Там кошек никто не прикармливал, зато постоянно кто-то подкармливал тараканов арбузами и другими овощами и фруктами. Как по мне, так это предумышленная диверсия от каких-нибудь санобработчиков частных. Ведь тараканы необъяснимым образом появляются в тех подъездах и домах вместе с объявлениями от фирм, занимающихся их уничтожением.

Гость||

"Взял и клюнул таракана, вот и нету великана..."

Гость||

От америкозов одни проблемы, колорадский жук, американские таракана, американский клён. Гадость одна, однако.

Гость||

Просто Америка закрыла посольства.

Гость||

а как там домишко на гоголя 25 снесли?

Имя: Гость
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