Из теплотрассы около школы в Пензе исчезли американские тараканы

25.12.2020 | 19:12

Обитателей коммунальной камеры на улице Гоголя на территории школы № 7 попытались соблазнить кусочками бананов. В прошлом они мгновенно вылезали, если им предложить дыню.

Речь идет об американских тараканах, которые появились здесь осенью. Они расплодились в уютной для них атмосфере.

«У нас женщина одна сердобольная кормит кошек. Так как все были недовольны, когда это происходило около дома, она решила устроить здесь столовую.

Ну, может быть, с одной стороны, хорошо для кошек - как любитель я ее хорошо понимаю. Но с другой стороны, она обнаружила, что на ее еду выбегают полчища невиданных насекомых, которые поражают своими размерами, верткостью и количеством», - рассказала активистка дома № 74 на улице Калинина Ленина Васильевна.

Обладающие прекрасным аппетитом усатые готовы отведать все, что рядом с ними. Они любят фрукты, овощи, мясо, но при нужде могут пообедать бумагой, деревянными изделиями, одеждой.

На кафедре пензенского университета, узнав о появлении американских захватчиков, пришли в ужас: вредители весьма плодовиты, неприхотливы.

«К сожалению, чего опасались пензенские экологи, натуралисты, биологи, - произошло. Мы с вами имеем факт проникновения пока что в коммуникации города Пензы: теплосети, теплотрассы, ЦТП. Это американский таракан, который появился в последнее время и в Москве, и в Петербурге», - отметил эколог ПГУ Олег Полумордвинов.

Как усатые разрушители попали в район школы № 7, можно лишь предположить. Вероятно, кто-то разводил их, покупал как корм для рептилий, а они сбежали и мгновенно адаптировались к новым условиям.

Камера имеет отношение к МКП «Теплоснабжение». Поскольку появление американских тараканов испугало многих пензенцев, люди начали звонить в программу «Служба 11», возмущались, переживали. Был направлен запрос в МКП и получен ответ на него.

«В процессе санитарной обработки теплотрассы было установлено, что причиной нахождения в теплотрассе тараканов является беспечность самих жителей. Кормление бездомных кошек обеспечивает антисанитарное состояние территории, и создается кормовая база для размножения тараканов», - говорится в документе.

Проверка показала, что в камере усатых паразитов больше нет - они исчезли. И кошек тоже не стало - ни следов, ни остатков еды.