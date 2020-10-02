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Общество

В пензенской теплотрассе завелись американские тараканы

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Полчища американских тараканов оккупировали пензенскую теплотрассу. Выманить противника из засады легко - голод не тетка.

Заграничных насекомых, опасных для здоровья людей, первой обнаружила жительница дома на Калинина. Она много лет кормит кошек на теплотрассе на территории школы № 7 и заметила, что у пушистых появились агрессивные конкуренты.

«Ей стало страшно, она стала их давить и поняла, что всех не передавит. Она стала обращаться к жителям. Мало того что там страшно стоять, так они еще полезут к нам домой», - пояснила жительница дома № 74 на ул. Калинина Ленина Иванова.

На кафедре пензенского института на появление американских тараканов в инженерных коммуникациях отреагировали с тревогой.

«К сожалению, то, чего опасались пензенские экологи, натуралисты и биологи, произошло», - сообщил старший лаборант Олег Полумордвинов.

Вредителей родом из Африки завезли в Америку, после чего начался их победный марш по миру. В российских городах уже фиксируют нашествие переносчиков заразы. Они селятся в домах, подвалах, на теплотрассах, поедают все, включая бумагу, одежду, обувь.

Раньше американских усатых специалисты разводили как экзотику и корм для ящериц и змей. Но молодой ученый Илья Леонтьев в свое время решил не рисковать.

«Я думал в свое время взять его как кормовую культуру для рептилии, но отказался от этой затеи. Если он выберется и расплодится в домашних условиях, его будет очень сложно вывести, потому что он прекрасно адаптируется», - отметил молодой человек.

В теплотрассу могла попасть пара сбежавших откуда-нибудь тараканов. Или их привезли из других городов. Плодятся они активно, в течение всего года. Под плитами уже может находиться бесчисленная армия. И оккупация ею домов, пищеблока школы, что в нескольких метрах, - вопрос времени.

«Они могут давать аллергические реакции. Больше всего меня поразило, что они опасны как разрушители зданий. Они, наверное, строительным материалом не брезгуют», - рассказала Ленина Иванова.

Американские тараканы живучи, бороться с ними трудно, но современная химия может прийти на помощь.

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Гость||

Иван был прав,вот вам доказуха.

Гость||

Вот они пиндоские десанты

Гость||

Может не надо кошек на теплотрассе кормить? У нас во дворе тоже сердобольная кормит,вонь стоит страшная. Возможно и к нам придут не только тараканы,а и крысы

Гость||

Колорадские жуки: наконец-то, чё так долго ехали-то?

Гость||

Ну это уж точно Обама подкинул!!! :)

Гость||

Гость писал(a):

Вот они пиндоские десанты
Сначала колорадские жуки,теперь эта напасть.

Гость||

Поедают всё, бумагу, одежду, обувь. Да уж, ухари и чо с ними делать прикажете, надо быстрей уничтожать, пока в дома, квартиры не перебрались, оставят хозяев, я извиняюсь, с голой ...пой ..оставят без ужина и завтрака.

Гость||

Не к добру всё это,не к добру. Эта нечисть перед тяжёлыми, голодными, смутными временами появляется ...

Имя: Гость
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