В пензенской теплотрассе завелись американские тараканы

02.10.2020 | 18:44

Полчища американских тараканов оккупировали пензенскую теплотрассу. Выманить противника из засады легко - голод не тетка.

Заграничных насекомых, опасных для здоровья людей, первой обнаружила жительница дома на Калинина. Она много лет кормит кошек на теплотрассе на территории школы № 7 и заметила, что у пушистых появились агрессивные конкуренты.

«Ей стало страшно, она стала их давить и поняла, что всех не передавит. Она стала обращаться к жителям. Мало того что там страшно стоять, так они еще полезут к нам домой», - пояснила жительница дома № 74 на ул. Калинина Ленина Иванова.

На кафедре пензенского института на появление американских тараканов в инженерных коммуникациях отреагировали с тревогой.

«К сожалению, то, чего опасались пензенские экологи, натуралисты и биологи, произошло», - сообщил старший лаборант Олег Полумордвинов.

Вредителей родом из Африки завезли в Америку, после чего начался их победный марш по миру. В российских городах уже фиксируют нашествие переносчиков заразы. Они селятся в домах, подвалах, на теплотрассах, поедают все, включая бумагу, одежду, обувь.

Раньше американских усатых специалисты разводили как экзотику и корм для ящериц и змей. Но молодой ученый Илья Леонтьев в свое время решил не рисковать.

«Я думал в свое время взять его как кормовую культуру для рептилии, но отказался от этой затеи. Если он выберется и расплодится в домашних условиях, его будет очень сложно вывести, потому что он прекрасно адаптируется», - отметил молодой человек.

В теплотрассу могла попасть пара сбежавших откуда-нибудь тараканов. Или их привезли из других городов. Плодятся они активно, в течение всего года. Под плитами уже может находиться бесчисленная армия. И оккупация ею домов, пищеблока школы, что в нескольких метрах, - вопрос времени.

«Они могут давать аллергические реакции. Больше всего меня поразило, что они опасны как разрушители зданий. Они, наверное, строительным материалом не брезгуют», - рассказала Ленина Иванова.

Американские тараканы живучи, бороться с ними трудно, но современная химия может прийти на помощь.