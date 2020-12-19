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Из жизни

Дороги к дачам на Барковке ежегодно требуют ремонта

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На Барковке все усилия капитально привести местные дороги в более или менее приличный вид безуспешны. Ухабы, грунтовка, непролазная грязь в межсезонье - так кратко можно описать проезжую часть к дачам.

«Постоянно ремонтируют! Каждый год на собрании обсуждается ремонт дороги, и каждый год она все хуже и хуже. Жителей стало больше, машин стало больше, строиться начали активнее - дорога разбивается так, что практически ее нет», - рассказал Александр Александрович.

Попытки отремонтировать проезжую часть предпринимаются не везде. Кое-где после ливня проехать можно только на внедорожнике. Наверняка по этой причине жить здесь круглый год решаются немногие. Большинство дачников строит летние домики.

«До самого поселка нет твердого покрытия. Здесь обычная разбитая земля. По центральным дорогам отсыпали щебенкой, кирпичом и чем угодно, но в течение года там все равно приходит в негодность. Каждую весну ее надо ремонтировать», - уточнил мужчина.

Возможно, председатели садоводческих товариществ пробовали подавать заявку на участие в городских программах по ремонту дорог, ведь дачи - в пределах Пензы.

«Сама Барковка находится в Железнодорожном районе, есть улица Барковка. Мы по ней проезжали, там дорога в таком состоянии, что даже скорая не может проехать. Жители сами складываются и привозят асфальтовую крошку, сами отсыпают, сами ровняют, но это все ненадолго», - отметил Александр Александрович.

Другая местная беда - кое-кто из дачников при ремонте почему-то выбрасывает строительный хлам прямо на лед ручья, который и без того каждую весну разливается, затапливая дачи. Вместо того чтобы создавать искусственные запруды, подручными средствами можно было бы выровнять дороги.

«Видимо, неохота носить на дорогу - проще сюда выбросить. В головы не залезешь», - констатировал житель Барковки.

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Гость||

Собирайте денежки и стройте себе дороги,халявы не будет.

Гость||

Вот пусть дачники скидываются и ремонтируют,кроме них туда никто не ездит.

Гость||

За что голосовали, то и получают.

Гость||

Гость писал(a):

Собирайте денежки и стройте себе дороги,халявы не будет.

Это правильный подход. Спасение утопающих - дело рук самих утопающих.

Гость||

А дяденька ничего не перепутал ?

Гость||

Все снт сами себе дороги делают !

Гость||

Дорогу ему на дачу подавай ? Пусть губу закатает.

Гость||

Гость писал(a):

Дорогу ему на дачу подавай ? Пусть губу закатает.

Точно. Жирно ему будет. Пусть сапоги резиновые до колен себе купит. В конце концов и на лодке можно подплыть к Барковке.

Гость||

Это давно уже не дачи,а коттеджи.Говорить нужно честно.Если это дачи,то проблемы садоводческого товарищества.Если это уже не дачи и там живут люди,то нужно перерегистрировать недвижимость и приобщать к городу.Я на Шуисте живу на ул.Пойменной.15 минут до центра на машине и 20 минут пешком до автовокзала.Так у нас со времени Союза не ремонтировали дорогу между домов.Это не дачи,налоги другие.Это город.

Гость||

Гость писал(a):

Добрые Вы бля...ь все...

Не, злые мы, дач на Барковке не имеем.

Гость||

Это дачные дороги.

Дачники, собирайте взносы и стройте дороги

Имя: Гость
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