Дороги к дачам на Барковке ежегодно требуют ремонта

19.12.2020 | 19:30

На Барковке все усилия капитально привести местные дороги в более или менее приличный вид безуспешны. Ухабы, грунтовка, непролазная грязь в межсезонье - так кратко можно описать проезжую часть к дачам.

«Постоянно ремонтируют! Каждый год на собрании обсуждается ремонт дороги, и каждый год она все хуже и хуже. Жителей стало больше, машин стало больше, строиться начали активнее - дорога разбивается так, что практически ее нет», - рассказал Александр Александрович.

Попытки отремонтировать проезжую часть предпринимаются не везде. Кое-где после ливня проехать можно только на внедорожнике. Наверняка по этой причине жить здесь круглый год решаются немногие. Большинство дачников строит летние домики.

«До самого поселка нет твердого покрытия. Здесь обычная разбитая земля. По центральным дорогам отсыпали щебенкой, кирпичом и чем угодно, но в течение года там все равно приходит в негодность. Каждую весну ее надо ремонтировать», - уточнил мужчина.

Возможно, председатели садоводческих товариществ пробовали подавать заявку на участие в городских программах по ремонту дорог, ведь дачи - в пределах Пензы.

«Сама Барковка находится в Железнодорожном районе, есть улица Барковка. Мы по ней проезжали, там дорога в таком состоянии, что даже скорая не может проехать. Жители сами складываются и привозят асфальтовую крошку, сами отсыпают, сами ровняют, но это все ненадолго», - отметил Александр Александрович.

Другая местная беда - кое-кто из дачников при ремонте почему-то выбрасывает строительный хлам прямо на лед ручья, который и без того каждую весну разливается, затапливая дачи. Вместо того чтобы создавать искусственные запруды, подручными средствами можно было бы выровнять дороги.

«Видимо, неохота носить на дорогу - проще сюда выбросить. В головы не залезешь», - констатировал житель Барковки.