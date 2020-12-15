На Барковке местные жители сбросили строительные отходы в реку

15.12.2020 | 19:55

Житель Барковки не понимает логику людей из соседнего садоводческого товарищества, расположенного на берегу водоема, который по их же вине скоро станет болотом и будет грозить подтоплением ближайших участков.

«СНТ «Аграрник-10», проток Барковка, участок № 156. Весь строительный мусор с участка вынесен в реку», - пожаловался Александр Александрович.

Части сломанной стены могли бы отнести в лес поглубже, где никто бы их не увидел, или утопить осенью. Но человек, затеявший ремонт, поступил самым нелогичным способом. Дождался, когда встанет лед и потом выпадет снег, и раскидал кирпичи прямо перед своим участком.

«Следы телеги, тачки, и видно, что с данного участка вывозился этот строительный мусор. Видно даже остатки этого мусора на участке», - отметил Александр Александрович.

Человек, с одной стороны, старается создать все условия для приятного отдыха на лоне природы: обустроил мостик, поднял уровень участка, чтобы не затопило. Но, с другой стороны, при этом накидал кирпичей перед ним. Глубина там небольшая - метра полтора. Ходить по дну с такими отложениями будет сложно, к тому же весной уровень воды поднимается. Если бросать все ненужное в русло, то проблема станет еще более острой.

Подобным образом к природе относятся и другие дачники. Они перетащили гнилые бревна от сломанного дома через водоем в камыши. Правда, позже строительный мусор убрали - то ли из-за жалобы председателю товарищества, то ли по иной причине.

«Я сказал, что приедет 11 канал, что будет обращение в прокуратуру. Видно, люди сообразили, что не стоит связываться», - отметил Александр Александрович.

Если кирпичи выбросили там, где практически открытая вода, то бревна - в заросли камыша, где течение и так замедляется. Крупные деревяшки и вовсе создадут запруду. Весной у дачников будут серьезные проблемы во время половодья.