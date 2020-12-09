Жителям Зари объяснили, почему не работает амбулатория

09.12.2020 | 20:52

«Амбулатория, расположенная по адресу: Молодежная, 14, - у нас функционирует. Она не закрыта, это временное мероприятие», - сообщила заведующая поликлиникой № 13 г. Пензы Наталья Тюрина.

Такой комментарий журналисты «Службы 11» получили по вопросу о ситуации с медицинским пунктом в Заре. Местный житель посетовал, что около полугода в здании можно увидеть лишь уборщицу, которая поддерживает порядок. Врачей давно нет. Объявление на дверях не дает никаких временных рамок, и неясно, когда можно будет вновь прийти лечиться.

«Тут терапевты были, медсестра. Делали процедуры. А я сейчас езжу в город делать уколы от хондроза. Здесь уже все - нет врачей. Заведующая говорит, что никогда не откроют», - жаловался Владимир Иванович.

Руководитель поликлиники № 13 на Кронштадтской, куда теперь приходится ездить жителям Зари, поясняет: сложности есть, но с ними стараются справиться, чтобы люди не остались без помощи.

«До 1 сентября у нас был ответственный врач закреплен за этой амбулаторией, но в связи с поступлением в ординатуру он был уволен. Тот врач, который в настоящее время закреплен за амбулаторией, находится на листе нетрудоспособности. Но мероприятие это временное, у нас организованы мобильные бригады», - пояснила Наталья Тюрина.

Они приезжают в Зарю по звонкам пациентов. Количество специалистов стараются увеличить.

«Мобильная бригада состоит из врача и участковой медицинской сестры, которые выезжают в день вызова по адресам», - отметила Наталья Тюрина.

По словам заведующей, как только закрепленный за амбулаторией медик выздоровеет, он станет принимать пациентов в Заре.