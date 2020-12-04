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Из жизни

Жители Зари остались без врачей в местной амбулатории

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Жители Зари питают надежду, что у входа в амбулаторию уже ставшее привычным объявление заменят на новое. Однако день за днем все по-прежнему: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией медицинский пункт не работает.

«Тут терапевты были, медсестра. Делали процедуры», - рассказал Владимир Иванович.

По всем вопросам нужно ехать на маршрутном такси на Кронштадтскую, где находится другая амбулатория. А это довольно далеко и накладно, особенно если лечебные мероприятия требуются ежедневно.

«Я езжу в город делать уколы от хондроза. Здесь - уже все. Многие ходили сюда, а приходится ездить», - пожаловался мужчина.

Житель Зари поинтересовался у медиков дальнейшими планами на амбулаторию и не услышал ничего хорошего.

«Заведующая говорит, что никогда не откроют. Нет врачей», - пояснил Владимир Иванович.

В амбулаторию ходит только один человек - местная жительница, которая работает уборщицей и поддерживает порядок. Причем не только внутри - рядом со зданием женщина подстригает кусты, убирает мусор.

«Полгода уже закрыто», - рассказала она.

Жители опасаются, что медпункт постигнет такая же судьба, как и амбулаторию на Ульяновской. Ту в 2017 году закрыли, а люди тоже отправились на Кронштадтскую.

Но у этих двух случаев есть отличия. В арбековском массиве пешком можно дойти, а из Зари нужно ехать; там здание в нормальном состоянии, не требует затрат на ремонт, а на Ульяновской текла крыша. Кстати, денег на новую не нашли до сих пор.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это как же ,ведь по словам губернатора с медициной полный порядок,или снова враньё.

Гость||

Гость писал(a):

Это как же ,ведь по словам губернатора с медициной полный порядок,или снова враньё.
Нет медпункта - нет жалоб. Губернатор прав!

Гость||

в связи со сложной эпидемиологической ситуацией медицинский пункт не работает.

Моразм крепчает!

Можно все больницы закрыть и написать на двери “ в связи со сложной эпидемиологической ситуацией больница не работает."

Жаль Задорнов умер царство ему небесное!

Гость||

04.12.2020 21:02|

Гость писал(a):

Это как же ,ведь по словам губернатора с медициной полный порядок,или снова враньё.

Нет медпункта - нет жалоб. Губернатор прав!

Это он у Сталина перенял. Сталин говорил "Нет человека, нет проблем"

Гость||

«Владимир Владимирович Путин поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида». C.С. Собянин.

«Вдруг слабым манием руки на русских двинул он полки». А.С. Пушкин.

Гость||

Вы что,глупомордые,совсем отупели?Сирии помочь надо?Надо.НК помочь, с восстановлением надо?Правильно,надо.А знаете скольким надо помочь и как это дорого?Правильно,всем.А денег мало в бюджете,мало несёте.А с вас много не возьмёшь,вам,глупомордым не платят нифига.А вы в число все и не входите.И так хорошо живёте.Так что,если кто-то недоволен,экстремист!

Гость||

Гость писал(a):

поручил на следующей неделе начать масштабную вакцинацию от ковида».
Бабло жжёт ляжку.Вакцину имеют право продавать только друганы.

Имя: Гость
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