Жители Зари остались без врачей в местной амбулатории

04.12.2020 | 20:53

Жители Зари питают надежду, что у входа в амбулаторию уже ставшее привычным объявление заменят на новое. Однако день за днем все по-прежнему: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией медицинский пункт не работает.

«Тут терапевты были, медсестра. Делали процедуры», - рассказал Владимир Иванович.

По всем вопросам нужно ехать на маршрутном такси на Кронштадтскую, где находится другая амбулатория. А это довольно далеко и накладно, особенно если лечебные мероприятия требуются ежедневно.

«Я езжу в город делать уколы от хондроза. Здесь - уже все. Многие ходили сюда, а приходится ездить», - пожаловался мужчина.

Житель Зари поинтересовался у медиков дальнейшими планами на амбулаторию и не услышал ничего хорошего.

«Заведующая говорит, что никогда не откроют. Нет врачей», - пояснил Владимир Иванович.

В амбулаторию ходит только один человек - местная жительница, которая работает уборщицей и поддерживает порядок. Причем не только внутри - рядом со зданием женщина подстригает кусты, убирает мусор.

«Полгода уже закрыто», - рассказала она.

Жители опасаются, что медпункт постигнет такая же судьба, как и амбулаторию на Ульяновской. Ту в 2017 году закрыли, а люди тоже отправились на Кронштадтскую.

Но у этих двух случаев есть отличия. В арбековском массиве пешком можно дойти, а из Зари нужно ехать; там здание в нормальном состоянии, не требует затрат на ремонт, а на Ульяновской текла крыша. Кстати, денег на новую не нашли до сих пор.