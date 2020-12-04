Жители Зари остались без врачей в местной амбулатории

Жители Зари питают надежду, что у входа в амбулаторию уже ставшее привычным объявление заменят на новое. Однако день за днем все по-прежнему: в связи со сложной эпидемиологической ситуацией медицинский пункт не работает.
«Тут терапевты были, медсестра. Делали процедуры», - рассказал Владимир Иванович.
По всем вопросам нужно ехать на маршрутном такси на Кронштадтскую, где находится другая амбулатория. А это довольно далеко и накладно, особенно если лечебные мероприятия требуются ежедневно.
«Я езжу в город делать уколы от хондроза. Здесь - уже все. Многие ходили сюда, а приходится ездить», - пожаловался мужчина.
Житель Зари поинтересовался у медиков дальнейшими планами на амбулаторию и не услышал ничего хорошего.
«Заведующая говорит, что никогда не откроют. Нет врачей», - пояснил Владимир Иванович.
В амбулаторию ходит только один человек - местная жительница, которая работает уборщицей и поддерживает порядок. Причем не только внутри - рядом со зданием женщина подстригает кусты, убирает мусор.
«Полгода уже закрыто», - рассказала она.
Жители опасаются, что медпункт постигнет такая же судьба, как и амбулаторию на Ульяновской. Ту в 2017 году закрыли, а люди тоже отправились на Кронштадтскую.
Но у этих двух случаев есть отличия. В арбековском массиве пешком можно дойти, а из Зари нужно ехать; там здание в нормальном состоянии, не требует затрат на ремонт, а на Ульяновской текла крыша. Кстати, денег на новую не нашли до сих пор.
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Это как же ,ведь по словам губернатора с медициной полный порядок,или снова враньё.