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Из жизни

На улице Рахманинова устроили свалку растительных отходов

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Рядом с домом № 7 на улице Рахманинова, всего в 100 метрах от проспекта Победы появилась настоящая свалка растительных отходов. Возможно, приложили руку сотрудники сферы ЖКХ, точнее, энергетики - ведь в непосредственной близости находится их объект.

Старые насаждения угрожали будке. Но удивляет избирательность опиловки: не все старые стволы убрали.

«Там ниже, по Виноградному проезду, «Зеленое хозяйство» находится - они этим занимаются. Кто их будет убирать зимой? Еще снег нападает - и все, некрасиво. Я живу в кооперативном доме, у нас опиливали и сразу увозили, председатель наняла. Так и должно быть», - рассказал местный житель Александр.

А на Рахманинова, скорее всего, приступят к уборке территории только весной, на очередном субботнике.

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