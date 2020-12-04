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Из жизни

В Пензе владелец «Оки» превратил малолитражку в сарай

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Не машина, а сарай, говорят некоторые прохожие во дворе дома № 22 на улице Карпинского, глядя на припаркованную малолитражку, набитую различными вещами и еще поверху нагруженную досками, деревяшками, дверями и трубами.

Это некрасиво, такого не должно быть, считают одни. Другие относятся к подобной картине вполне спокойно. Законов автовладелец не нарушает, собирает то, что считает нужным. Заодно очищает контейнерную площадку, ведь крупногабаритный мусор вывозят не слишком часто.

«Такой вот человек живет. Наверное, для дачи собирает, поэтому она стоит с лета. Никому не мешает, но вид портит», - рассказала пензячка.

«Готовит на дачу себе. Он ездит на ней», - пояснил местный житель.

Журналисты «Службы 11» обратили внимание, что на повторное использование в этом дворе направили не только крупногабаритные отходы с контейнерной площадки. Вторую жизнь получило старое сиденье из автобуса или троллейбуса, установленное возле одного из подъездов. Между тем тут есть и вполне нормальные деревянные скамейки.

«Вы знаете, здесь сидят пожилые люди, им удобно. Сиденье мягкое и не промокает», - отметила женщина.

Даже сломанный стул - и тот не выбросили, видимо, приготовив для реставрации. Жители дома используют всякую мебель, от которой иные давно бы избавились.

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