На сообщение о загрязнении ручья Дальнего никто не отреагировал

04.12.2020 | 20:42

В середине ноября у ручья Дальнего запах стоял такой, что пензенец не смог пройти мимо. Спустился с привычной тропинки к воде и увидел, что она странного цвета.

«Чем это кончится? Непонятно. И так заразы много у нас, а еще... Рядом коллектор проходит с Арбекова, канализация. Где-то прорвало, наверное», - комментировал горожанин.

Мужчина утверждал, что на коммунальном объекте производились работы, после которых и появился запах. Даже нашлось место, где, предположительно, нечистоты впадают в ручей.

Он течет через всю Пензу и в итоге сливается с Сурой. Журналисты «Службы 11» ожидали реакции от контролирующих ведомств. Приехали туда еще раз - проверить. Поначалу обрадовались отсутствию запаха, но потом направление ветра сменилось и сразу стало ясно: никаких мер не принято, водоем по-прежнему загрязняется.