На сообщение о загрязнении ручья Дальнего никто не отреагировал

В середине ноября у ручья Дальнего запах стоял такой, что пензенец не смог пройти мимо. Спустился с привычной тропинки к воде и увидел, что она странного цвета.
«Чем это кончится? Непонятно. И так заразы много у нас, а еще... Рядом коллектор проходит с Арбекова, канализация. Где-то прорвало, наверное», - комментировал горожанин.
Мужчина утверждал, что на коммунальном объекте производились работы, после которых и появился запах. Даже нашлось место, где, предположительно, нечистоты впадают в ручей.
Он течет через всю Пензу и в итоге сливается с Сурой. Журналисты «Службы 11» ожидали реакции от контролирующих ведомств. Приехали туда еще раз - проверить. Поначалу обрадовались отсутствию запаха, но потом направление ветра сменилось и сразу стало ясно: никаких мер не принято, водоем по-прежнему загрязняется.
Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.
Булькает на ул Стасова в районе 14 поликлиники, недалеко от поворота на ул Рахманинова. Вонища стоит не первый год. Помойка стекает прямо в ручей