Сетевое издание|18+|Пятница|4 дек 2020|21:30
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-10oC
-10oC
Погода | Сегодня | Ясно |
-8oC
-7oC
Завтра | Облачно |
 

Из жизни

На сообщение о загрязнении ручья Дальнего никто не отреагировал

Печать

В середине ноября у ручья Дальнего запах стоял такой, что пензенец не смог пройти мимо. Спустился с привычной тропинки к воде и увидел, что она странного цвета.

«Чем это кончится? Непонятно. И так заразы много у нас, а еще... Рядом коллектор проходит с Арбекова, канализация. Где-то прорвало, наверное», - комментировал горожанин.

Мужчина утверждал, что на коммунальном объекте производились работы, после которых и появился запах. Даже нашлось место, где, предположительно, нечистоты впадают в ручей.

Он течет через всю Пензу и в итоге сливается с Сурой. Журналисты «Службы 11» ожидали реакции от контролирующих ведомств. Приехали туда еще раз - проверить. Поначалу обрадовались отсутствию запаха, но потом направление ветра сменилось и сразу стало ясно: никаких мер не принято, водоем по-прежнему загрязняется.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

0
0
0
0
 
Гость||

Булькает на ул Стасова в районе 14 поликлиники, недалеко от поворота на ул Рахманинова. Вонища стоит не первый год. Помойка стекает прямо в ручей

Гость||

Эколога пантюшова воткнуть туда его поганым рылом!

Гость||

А у губернатора усё хорошо,усё отлично ,а на экологию плевать .

Гость||

Так у половины города нет центральной канализации.Так кто не дурак,тот сливает жижу из выгребных ям в речки или в ливнёвку.Знаете,как приятно осознавать,что вся верхушка этой страны, моется в твоих какашках.Пришёл например Зинка в баню,а его поливают моими какахами.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: 8(8412) 200-170.
Факс: (8(8412) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37, 8(8412) 200-155

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте