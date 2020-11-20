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Из жизни

Житель Пензы сообщил о загрязнении ручья Дальнего

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В одном месте у ручья Дальнего запах стоит такой, что невозможно пройти мимо. Если спуститься с привычной тропинки вниз, станет видно, что вода странного цвета.

«Три недели назад шел в гараж, смотрю: ручей мутный, прямо с пеной, можно сказать. Я думаю, что канализация где-то попадает. Ниже - дачи», - отметил мужчина.

Источник он не смог точно определить, но предположение, откуда текут нечистоты, есть.

«Рядом коллектор проходит с Арбекова, канализация. Где-то прорвало, наверное», - сообщил Владимир.

Вместе с мужчиной журналисты «Службы 11» прошлись вдоль береговой линии, пытаясь найти источник загрязнения.

Но запах и странный цвет воды отмечаются только в одном месте, дальше ничего не чувствуется. Лед не имеет примеси зелени, хотя один из колодцев канализационной системы расположен очень близко к ручью.

«Там еще ремонтировали, колодец ставили. Может, повредили», - рассказал пензенец.

По его словам, чуть выше по склону копали как раз примерно недели три назад, то есть со сроками работы появление запаха совпадает. Ситуация опасная, ведь ручей течет через крупный дачный массив, потом - через всю Пензу и в районе улицы Литвинова впадает в Суру.

Возвратившись на место, где стоит невыносимый запах, журналисты заметили движение воды рядом с лежащей покрышкой. Видимо, где-то там из-под земли бьет загрязненный родник.

Последняя информация о коронавирусе в Пензенской области.

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Гость||

Это граждане иван еще одну автомоечку поставил

Имя: Гость
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