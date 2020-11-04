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Из жизни

Пензенцев возмутил приоткрытый колодец на улице Дзержинского

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Кто-то оставил без присмотра приоткрытую шахту на улице Дзержинского. Теперь любопытные могут заглянуть внутрь. Обнаруживаются тина, утонувшие в ней бутылки, сухие листья, и под всем этим - нечто важное, для чего создавался данный колодец: какие-то коммуникации.

Подземная камера находится рядом с тропинкой у дома № 15а. К пятиэтажке объект вроде бы не относится, а вот к организации по соседству - вполне возможно. Глубина - больше полуметра.

За чужое хозяйство народ не переживает, но требует наказать виновных за созданные для них потенциально опасные условия.

«Конечно - открытый колодец!» - отметила прохожая.

Причины обнажения недр коммунальных шахт разные. В каких-то случаях виновны мародеры, а бывает, машины что-то ломают.

«Может, ребятишки открывают. Я не знаю, чем объяснить. Бесхозяйственность. Мало ли что - провалится ребенок или взрослый. Это опасное дело», - возмутилась горожанка.

Сдвинуть тяжелый металлический лист вряд ли бы кто-то рискнул. Возможно, камеру изначально неплотно закрыли или она сползла под влиянием каких-то процессов. Но, однозначно, за своим хозяйством собственник не следит.

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