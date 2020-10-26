Мост к улице Баумана сгнил и требует реконструкции

26.10.2020 | 19:15

Мост соединяет частный сектор с улицей Баумана. Сотни людей ежедневно передвигаются по деревянной конструкции. Большинство обитателей Свинтреста - люди пожилые, прыгать по ступенькам вверх и вниз им сложно, но другого выхода нет.

«Молодежь в основном на машинах, а у кого нет, те быстренько перебегают. А старым людям тяжело», - отметила Лариса Александровна.

Жители небольшого района до сих пор передвигаются по деревянной переправе. Сам мост уже давно пришел в негодность: доски сгнили, между перекрытиями щели в несколько сантиметров. В некоторых местах видны следы ремонта, но необходимо либо реставрировать всю конструкцию, либо застелить металлическими листами. Однако вот уже почти полвека заменяются лишь несколько дощечек.

«Периодически его латают. Было и хуже - много досок поломано. А сколько раз поджигали!» - рассказала Лариса Александровна.

Местные просят, чтобы вместо моста установили наземную переправу - небольшой переход со светофором и шлагбаумом. Некоторое время назад что-то похожее здесь уже было.

«При Советском Союзе был и мост, и через железную дорогу ходили. Потом в целях безопасности проход через железную дорогу закрыли, и мы все ходим через мост. Лет десять назад выбирали депутата, мы просили: пусть небольшой проход будет. Открыли», - пояснила Лариса Александровна.

Спустя время проход перегородили бетонными плитами.

Есть и другая дорога, которая помогает избежать злополучного моста. Но идти придется слишком далеко.