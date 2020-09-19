В доме на улице Российской развалилась входная лестница

19.09.2020 | 20:35

Недовольные жильцы дома № 31 на улице Российской собрались, чтобы пожаловаться на ужасное состояние подъездов. Вход в здание ремонтировали сравнительно недавно, но краска уже почти полностью отлетела. Недочеты обещали устранить, однако пока никаких сдвигов не наблюдается.

«Звоним в администрацию, в ЖЭУ, внимания никто не обращает. Месяца два боремся. В сентябре, сказали, сделают, а уже половина сентября прошла!» - отметила жительница дома Валентина Викторовна.

Женщина уверена, что при проведении работ была допущена ошибка, поэтому краска так быстро отслоилась.

«Они говорят, что это мы, пенсионеры, ободрали. И вот у нас все три подъезда в таком состоянии», - пожаловалась пензячка.

Но внешний вид - не главная проблема дома. Лестница на входе в строение находится в аварийном состоянии. Часть фундамента отсутствует, в ступенях образовались дыры. В любой момент все может рухнуть, местные обеспокоены.

«С сумками по этому крылечку бабушка не поднимется», - констатировала пенсионерка.

Жильцы уже несколько раз обращались и в администрацию района, и в управляющую компанию с просьбой отремонтировать лестницу и сделать ступени не такими высокими. Большинство обитателей дома - пенсионеры, выход на улицу превращается для них в настоящее испытание.