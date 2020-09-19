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Из жизни

В доме на улице Российской развалилась входная лестница

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Недовольные жильцы дома № 31 на улице Российской собрались, чтобы пожаловаться на ужасное состояние подъездов. Вход в здание ремонтировали сравнительно недавно, но краска уже почти полностью отлетела. Недочеты обещали устранить, однако пока никаких сдвигов не наблюдается.

«Звоним в администрацию, в ЖЭУ, внимания никто не обращает. Месяца два боремся. В сентябре, сказали, сделают, а уже половина сентября прошла!» - отметила жительница дома Валентина Викторовна.

Женщина уверена, что при проведении работ была допущена ошибка, поэтому краска так быстро отслоилась.

«Они говорят, что это мы, пенсионеры, ободрали. И вот у нас все три подъезда в таком состоянии», - пожаловалась пензячка.

Но внешний вид - не главная проблема дома. Лестница на входе в строение находится в аварийном состоянии. Часть фундамента отсутствует, в ступенях образовались дыры. В любой момент все может рухнуть, местные обеспокоены.

«С сумками по этому крылечку бабушка не поднимется», - констатировала пенсионерка.

Жильцы уже несколько раз обращались и в администрацию района, и в управляющую компанию с просьбой отремонтировать лестницу и сделать ступени не такими высокими. Большинство обитателей дома - пенсионеры, выход на улицу превращается для них в настоящее испытание.

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Гость||

Ну вы же сами только-что за такое положение вещей проголосовали!

Гость||

Остаток средств на проведение капремонта

5,90 млн

А что кап ремонт не делайте нормальный дома деньги есть?

Гость||

а почему управляйка не делает. ТСЖ создайте и гоните это ук подальше

Гость||

вы главное продолжайте денежки платить, а это опять происки загнивающего запада против нас великодуховноскрепных

Гость||

Праздник прощел,выборы прощел

Гость||

Как житель 31 дома скажу что ремонт который был это отмывание денег...поэтому все и отвалилось. Шьукатурить гипсом, как было сделано, это логично что все отвалится

Имя: Гость
Комментарий:

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