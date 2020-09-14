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Из жизни

Отдыхающие замусорили смотровую площадку на Западной Поляне

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В очередной раз на Западной Поляне пытаются спасти смотровую площадку от разрушения. Раньше на нее можно было въезжать. Но несколько месяцев назад установили преграды: два бетонных блока со стороны кладбища, еще один на границе с дорогой в частном секторе.

Как только туда перестали приезжать и устраивать пикники, оставляя горы мусора, площадка стала чище. Но не настолько. Горожанин прислал сообщение на портал PenzaInform.ru.

«Когда же вернется время расцвета смотровой площадки на Западной? Доколе она будет находиться в непотребном состоянии? Мне как неравнодушному пензенцу больно и обидно наблюдать за разрушением. Неужели загублена уже великолепная идея второго секретаря обкома Георга Мясникова и Виктора Черушева, начальника управления комхоза пензенского горисполкома?» - задал житель Западной Поляны волнующие его вопросы.

Смотровую площадку создавали в течение трех лет с 1969-го. Все было продумано до мелочей: высажены разноуровневые растения, проложены аллеи, обустроено пространство для стоянки. На нее привозили гостей из-за рубежа полюбоваться прекрасной панорамой сурской столицы.

С годами отношение к площадке стало меняться. Непонятно по каким причинам, но именно рядом с ней решено было устроить место для сбора бытовых отходов. Конечно же, образовалась помойка, ведь мусор вывозили в те годы нерегулярно.

«Эта свалка уже давно. Что ни весна, так все выбрасывают из гаражей местные. Почему им не выкинуть в контейнер? Он совершенно пустой», - жаловался местный житель Павел Васильевич.

После ряда сюжетов программы «Служба 11» власти района инициировали перенос контейнеров. Люди перестали привозить мусор в большом количестве. Но его продолжили оставлять отдыхающие. Они кидали много непотребного.

«Приезжает молодежь, они гуляют и бросают все», - рассказал мужчина.

В минувшем году люди умудрились каким-то образом разломать кладку, пробили солидную брешь.

Теперь ограничен въезд автомобилей. Но чище на площадке не становится. По-прежнему толпами идут отдыхающие, которые оставляют после себя мусор.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

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Гость||

Это не отдыхающие замусорили. Это ЖКХ ничего не делает.

Имя: Гость
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