Горожанка назвала безобразием лестницу на улице Кураева

14.09.2020 | 19:41

Небольшая лестница возле строения № 4 на улице Кураева затрудняет движение пешеходов. Состояние ее ужасное. Спуститься по ступенькам и не упасть получается далеко не у каждого.

«Тут подняться тяжело, только если обходить. Безобразие, самый центр города невозможно в каком состоянии! Ужас, все недовольны», - пожаловалась пензячка Лидия Тимофеевна.

Лестницу нужно не просто отремонтировать, но и подумать над перепланировкой. Ступени слишком крутые, пожилым людям подниматься на такую высоту трудновато.

Претензии у Лидии Тимофеевны есть и к дороге неподалеку.

«Подводили коммуникации и разрыли, здесь постоянно вода, лужи», - отметила женщина.

Проблемный участок находится в историческом центре Пензы. Вряд ли у гостей города останется хорошее впечатление о Сурском крае после увиденного возле дома № 4 на Кураева.