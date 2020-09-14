Горожанка назвала безобразием лестницу на улице Кураева

Небольшая лестница возле строения № 4 на улице Кураева затрудняет движение пешеходов. Состояние ее ужасное. Спуститься по ступенькам и не упасть получается далеко не у каждого.
«Тут подняться тяжело, только если обходить. Безобразие, самый центр города невозможно в каком состоянии! Ужас, все недовольны», - пожаловалась пензячка Лидия Тимофеевна.
Лестницу нужно не просто отремонтировать, но и подумать над перепланировкой. Ступени слишком крутые, пожилым людям подниматься на такую высоту трудновато.
Претензии у Лидии Тимофеевны есть и к дороге неподалеку.
«Подводили коммуникации и разрыли, здесь постоянно вода, лужи», - отметила женщина.
Проблемный участок находится в историческом центре Пензы. Вряд ли у гостей города останется хорошее впечатление о Сурском крае после увиденного возле дома № 4 на Кураева.
Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.
Дура что ли?Эту лестницу одобрило 80% ,перед тобой прошедших,а ты кляузы строчишь.