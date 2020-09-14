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Из жизни

Горожанка назвала безобразием лестницу на улице Кураева

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Небольшая лестница возле строения № 4 на улице Кураева затрудняет движение пешеходов. Состояние ее ужасное. Спуститься по ступенькам и не упасть получается далеко не у каждого.

«Тут подняться тяжело, только если обходить. Безобразие, самый центр города невозможно в каком состоянии! Ужас, все недовольны», - пожаловалась пензячка Лидия Тимофеевна.

Лестницу нужно не просто отремонтировать, но и подумать над перепланировкой. Ступени слишком крутые, пожилым людям подниматься на такую высоту трудновато.

Претензии у Лидии Тимофеевны есть и к дороге неподалеку.

«Подводили коммуникации и разрыли, здесь постоянно вода, лужи», - отметила женщина.

Проблемный участок находится в историческом центре Пензы. Вряд ли у гостей города останется хорошее впечатление о Сурском крае после увиденного возле дома № 4 на Кураева.

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Гость||

Дура что ли?Эту лестницу одобрило 80% ,перед тобой прошедших,а ты кляузы строчишь.

Гость||

Зато на конягу задом наперед деньги быстренько нашлись.

Гость||

Это лестница к какой-нибудь церкви? Нет, ну и ... с ней.

Гость||

Пемзячка, вы за это голосовали

Гость||

Для буртасов самое то.

Имя: Гость
Комментарий:

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