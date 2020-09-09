Жители улицы Каракозова сами ухаживают за своим домом

09.09.2020 | 19:35

Проблем в доме № 33а на улице Каракозова предостаточно, говорит активистка. Основная - ужасное состояние подъездов. В них относительно чисто, жильцы сами моют полы и вытирают пыль, даже составили график дежурств. Но помещением необходимо заняться основательно, сделать косметический ремонт. Последний раз благоустройство проводилось слишком давно.

«У нас ремонта подъездов не было с 1992 года. Вся краска со стен отваливается, полы ободраны. К нам даже убираться никто не приходит. До января убиралась уборщица, и все. «Жилкомсервис» не дает ответа, почему к нам не приходят, хотя мы платим. Оплата идет за это», - сообщила Екатерина.

Снаружи здание имеет ухоженный вид, не так давно проводился капитальный ремонт, жильцы остались довольны результатом. Но подъезды оставили без внимания. Необходимо хотя бы покрасить стены и побелить потолок.

Во время восстановительных работ были заменены и входные двери. Замок на одной из них оказался слишком хлипким, долго не продержался.

«Мы уже только не обращались! Писали и звонили везде, к депутату обращались. Уже полгода двери в подъезд открыты. Как проходной двор», - рассказала женщина.

В квартирах в открытом подъезде живет много детей, но оставлять в коридоре велосипеды и коляски нельзя - слишком часто заглядывают незваные гости.

«Бомжи спят в подъездах, мы сколько гоняли - как открытый двор», - пожаловалась жительница дома.

Екатерина обращалась и в подрядную организацию, выполнявшую работы, и в региональный фонд капитального ремонта. Везде обещали устранить проблему в срок до 27 июля. Пришел сентябрь - воз и ныне там.