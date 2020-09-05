Заросший двор на Ленинградской стал приютом любителей спиртного

05.09.2020 | 20:30

Густая трава выше человеческого роста захватила территорию возле дома № 3 на улице Ленинградской. Бурьян разросся несколько лет назад, когда за этой зоной перестали ухаживать. А когда-то здесь была игровая площадка, куда приходили играть дети со всей округи.

«Мои дети выросли на этой площадке. Прошло 30 лет - и не узнать стало! А к сушилке и подойти страшно», - рассказала Ольга Евгеньевна.

О детской площадке напоминают старые качели и горка. Они слабо различимы за зеленой стеной. Дети тут играть перестали, зато начали собираться любители горячительного. И такое соседство жителям близлежащих домов совершенно не по душе.

«Вечерком гуляют, пьют, песни поют, матерятся - все делают. Полицию я лично не вызывала, но патрулировать надо?» - рассудила пензячка.

В домах вокруг заросшего участка живет много молодых семей с маленькими детьми. Только гулять людям негде. Даже на скамейке не посидишь - все завалено пустыми бутылками.