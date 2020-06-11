На ул. Фурманова надломленные ветки грозят упасть на пешеходов

11.06.2020 | 19:48

Еще недавно аллея от дома № 19 на улице Фурманова в сторону улицы Островского была сильно завалена поломанными деревьями. После того случая очистили территорию не сразу. Теперь новая напасть: осадков там никто не видел, а вот ветер был. Видимо, он и повторил тот разгул стихии, что состоялся весной. В итоге рядом с недавно опиленными ветвями на земле появились новые.

«И в апреле было, когда снег пошел сильный и около домов везде нападали ветки. Здесь недавно тоже был шквал ветра. Было больше накидано - пройти невозможно. Один раз здесь пошла и была в шоке: коляску тащила через ветки. Обращаемся к нашему вышестоящему руководству, чтобы все убрали, потому что это беспредел», - отметила местная жительница.

Некоторые части деревьев так и не упали, а остались висеть, запутавшись в кроне. Пешеходам нужно быть внимательнее, чтобы обходить подобные места.

«Опасно. На Карпинского видели, как падают, прямо страшно с детьми ходить - может упасть сверху. По всему городу такое, надо заниматься», - рассказала горожанка.

Единственное, что приятно удивило журналистов «Службы 11», - мусора в этом году на аллее относительно мало. Хотя, судя по пустой таре, любители алкоголя по-прежнему собираются там, но то ли кто-то убирает бутылки, то ли ночные компании стали чистоплотнее.