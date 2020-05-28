Сетевое издание|18+|Четверг|28 мая 2020|20:08
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+19oC
+20oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+22oC
+23oC
Завтра | Ясно |
 

Из жизни

На улице Московской вырубили около 20 деревьев

Печать

Дремучая чаща исчезла из центра Пензы - лишь пеньки остались от деревьев. Десятка два срубили на склоне на Московской. Даже не верится, что на спуске совсем недавно громоздились аварийные, переломанные, высохшие стволы.

Городские власти отреагировали на сюжет 11 канала и жалобы пензенцев на заваленный сухостоем склон, где среди деревьев нашли себе убежище бомжи. Рабочие МУП «Зеленое хозяйство» вырубили и вывезли все аварийные.

Еще бы срезали разросшийся кустарник и траву, резонно указала пензячка.

«Больше порядка, а то заросли были такие! Когда выкосят, прямо очень приятно. А сейчас вон чистотела сколько», - рассказала женщина.

На освобожденном от деревьев склоне не планируется ничего строить или ставить. Скорее всего, его начнут эксплуатировать автомобилисты. На Московской мало места для бесплатной стоянки, а водители умудрялись парковаться и на этом спуске.

Ситуация с коронавирусом в Пензенской области.

Другие новости региона.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость||

Поставьте заборчик,чтобы исключить хамские парковки.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте