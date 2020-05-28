На улице Московской вырубили около 20 деревьев

28.05.2020 | 19:44

Дремучая чаща исчезла из центра Пензы - лишь пеньки остались от деревьев. Десятка два срубили на склоне на Московской. Даже не верится, что на спуске совсем недавно громоздились аварийные, переломанные, высохшие стволы.

Городские власти отреагировали на сюжет 11 канала и жалобы пензенцев на заваленный сухостоем склон, где среди деревьев нашли себе убежище бомжи. Рабочие МУП «Зеленое хозяйство» вырубили и вывезли все аварийные.

Еще бы срезали разросшийся кустарник и траву, резонно указала пензячка.

«Больше порядка, а то заросли были такие! Когда выкосят, прямо очень приятно. А сейчас вон чистотела сколько», - рассказала женщина.

На освобожденном от деревьев склоне не планируется ничего строить или ставить. Скорее всего, его начнут эксплуатировать автомобилисты. На Московской мало места для бесплатной стоянки, а водители умудрялись парковаться и на этом спуске.