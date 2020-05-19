Пляж на острове Пески стал чище из-за пандемии

19.05.2020 | 19:36

Вспышка коронавируса и, как следствие, объявление режима самоизоляции сказались на общем состоянии стихийного пляжа на острове Пески. Хотя в последние годы уголок не попадал даже в так называемые зоны отдыха, то есть без возможности разрешенного купания, народ туда все равно приходил. Соответственно, мусора было гораздо больше.

Особенно грязно становилось по осени, после летнего сезона количество отходов вырастало. Периодически приезжали волонтеры с пакетами, но на следующий год история повторялась: нерадивые пензенцы бросали все ненужное прямо там, где загорали.

Теперь чистой территорию назвать нельзя, но все же бутылок не так много, как прежде. Удивляет, что у самой воды кто-то оставил канистру и шлепанец.

И в 2020-м не стоит ждать от чиновников официального признания берега ни в качестве пляжа, ни в качестве зоны отдыха.

«В этом году, как и в предыдущих периодах, на территории Пензы подготавливаются восемь зон отдыха, расположенных рядом с водоемами. Эти объекты будут подготавливаться в плановом режиме. В течение двух недель мы должны провести обследование, представить заключение от ГИМСа, который у нас по маломерным судам по городу Пензе, и подготовить план работ, связанных с департаментом отдыха и туризма», - пояснил начальник Управления ЖКХ г. Пензы Александр Юлин.

В список зон отдыха берег на острове Пески не вошел. А вот на пруду у больницы, которую в народе называют 6-й городской, оборудуют место для времяпрепровождения на свежем воздухе.