В Пензе для купания могут открыть три объекта

14.05.2020 | 19:24

У пензенцев есть надежда, что летом они будут купаться в пределах родного населенного пункта. По словам начальника городского управления ЖКХ, планируется, что не только позагорать, но и принять водные процедуры жители смогут в трех точках.

«В районе Арбековских прудов - северо-западная часть, на ГПЗ-24 - улица Антонова, на Вяди будет проведено необходимое обследование для разрешения купания», - сообщил Александр Юлин.

Ведется подготовка восьми зон отдыха: в районе улицы Павлушкина, на Сплавной в Ахунах, на Лядова, в районе Арбековских прудов, на Барковке, на Антонова, на территории Светлополянского лесничества и в районе улицы Совхоз-техникум.

В 2019 году загорать можно было в любой из вышеперечисленных точек, а вот плавать - нигде. В 2020-м все тоже будет зависеть от соблюдения определенных требований.

«Это и защита людей на воде, то есть посты должны быть выставлены, это и микробиологический анализ, и обследование дна. При выполнении этих условий три объекта будут открыты», - пояснил Александр Юлин.

Во время пандемии коронавируса путешествовать наверняка окажется непросто или совсем невозможно. Так что желающих отдохнуть хотя бы на родных водоемах должно оказаться немало. Хотя это не всегда бывает безопасно для здоровья: например, в 2010-м люди покрылись черными пятнами на Суре.

«Я просто взяла каплю воды в руки и размазала», - пожаловалась женщина.

«Зашел в воду буквально на пять минут, искупался. Бензином пахнет кругом», - отметил мужчина.

Подготовка зон отдыха к приему горожан уже ведется. Но полежать на песочке, поиграть в пляжный волейбол и поплавать пензенцы смогут только при условии снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, хотя бы в регионе.