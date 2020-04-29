Из жизни

В Пензе нетрезвые компании устроили помойку на детской площадке

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Малыши на детской площадке не появлялись больше месяца. Вряд ли после снятия ограничений родители захотят их повести на ту помойку, какую создали отдельные взрослые. В доме № 10 на Толстого не знают, как от них избавиться.

«Городские алкоголики здесь! В 5 часов утра они тут на скамейках, а потом перетягиваются на детскую площадку. И полицию вызываем, и сами ругаемся. Они, между прочим, не просто из нашего дома, а со всего города. Однажды спрашивали, откуда явились, - кто из Терновки, кто с Шуиста», - рассказали местные жительницы.

Нетрезвые люди не умеют за собой убирать. А еще и ветер подбрасывает проблем чистоплотным граждан.

«Вся площадка в пакетах, вот только сейчас собрала здесь чуть-чуть. Пакеты валяются, все это с мусорки же», - отметила местная жительница Галина Александровна.

Женщины сами себе задают вопрос, сколько можно выполнять обязанности дворника. Работник управляющей компании не игнорирует участок перед Толстого, 10, только ветер и местные хулиганы разбрасывают мусор быстрее.

«Вот в подъезде шесть алкашей. Как их отвадишь? Они здесь родились и здесь живут. Сидят и со своим лексиконом по-всякому разговаривают. Вдруг встали и ушли, разбрелись, я говорю: «Ну слава богу, ушли», идет через две-три минуты полиция. Они их чувствуют, что ли?

Мы все это видим, у нас и крик и мат - все перед окнами. «Вы уйдете отсюда или не уйдете? Сейчас полицию вызовем!» - а они пьяные, не соображают ничего. Некоторые еще пошлют нас всех», - пожаловалась женщина.

Перебирается компания на детскую площадку. И все начинается заново: круговорот мусора у дома № 10 на Толстого, скандалы с криками пьяных - ни покоя, ни чистоты.

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Гость||

Нетрезвый ветер?

Гость||

Скрепненько!

Гость||

Лев Николаевич до смерти пожалел что в честь него эту улицу назвали

Гость||

Кстати, полиция и у нас по двору проходит, когда там нет никого. А когда толпа сидит бухает, полиции не видать. Даже спросил как то у патрульных - вы из за угла что ли смотрите сначала, есть кто или нет, чтоб лишним головняком не заниматься.. Ничего не ответили)

Гость||

Столько дармовой силы пропадает на уборку улиц от мусора и пыли.

Гость||

Нетрезвите Информ !

Имя: Гость
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