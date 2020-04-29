В Пензе нетрезвые компании устроили помойку на детской площадке

29.04.2020 | 14:53

Малыши на детской площадке не появлялись больше месяца. Вряд ли после снятия ограничений родители захотят их повести на ту помойку, какую создали отдельные взрослые. В доме № 10 на Толстого не знают, как от них избавиться.

«Городские алкоголики здесь! В 5 часов утра они тут на скамейках, а потом перетягиваются на детскую площадку. И полицию вызываем, и сами ругаемся. Они, между прочим, не просто из нашего дома, а со всего города. Однажды спрашивали, откуда явились, - кто из Терновки, кто с Шуиста», - рассказали местные жительницы.

Нетрезвые люди не умеют за собой убирать. А еще и ветер подбрасывает проблем чистоплотным граждан.

«Вся площадка в пакетах, вот только сейчас собрала здесь чуть-чуть. Пакеты валяются, все это с мусорки же», - отметила местная жительница Галина Александровна.

Женщины сами себе задают вопрос, сколько можно выполнять обязанности дворника. Работник управляющей компании не игнорирует участок перед Толстого, 10, только ветер и местные хулиганы разбрасывают мусор быстрее.

«Вот в подъезде шесть алкашей. Как их отвадишь? Они здесь родились и здесь живут. Сидят и со своим лексиконом по-всякому разговаривают. Вдруг встали и ушли, разбрелись, я говорю: «Ну слава богу, ушли», идет через две-три минуты полиция. Они их чувствуют, что ли?

Мы все это видим, у нас и крик и мат - все перед окнами. «Вы уйдете отсюда или не уйдете? Сейчас полицию вызовем!» - а они пьяные, не соображают ничего. Некоторые еще пошлют нас всех», - пожаловалась женщина.

Перебирается компания на детскую площадку. И все начинается заново: круговорот мусора у дома № 10 на Толстого, скандалы с криками пьяных - ни покоя, ни чистоты.