27.03.2020 | 15:45

«Эта яма образовалась с 9 утра и до 4 вечера. Ездили большие машины один день - и эта яма образовалась», - пожаловалась жительница улицы Волгоградской Валентина Ивановна.

Верится с трудом, но разбить дорогу большегрузы могут с легкостью и за короткий срок, говорит женщина. А вот ремонтировать проезжую часть приходится местным. Тем, что найдут.

«Где кирпичи, где щебенку, где что достанем. И шифер - у нас в начале улицы женщина засыпает даже травой, потом шифером. В общем, у кого что есть», - отметила горожанка.

Оживленное движение грузовиков на узкой улочке объясняется просто, говорит Валентина Ивановна.

«На улице не разойтись, тротуаров нет, а когда началась стройка на Ставропольской, ездят сорокатонники, большие КамАЗы. Вот представьте, если поедет большая машина, куда людям отходить? Пробили у нас газ, канализацию. Всю дорогу разбили», - пояснила женщина.

Жители Волгоградской пытались добиться восстановления асфальта - не удалось.

«В администрацию ходили, они говорят, что это к дорожникам. Мы не найдем ни начал, ни концов», - сообщила Валентина Ивановна.

Женщина предлагает объездной путь, он существует.

«Есть широкая улица Вологодская, она подальше, нужно проезжать два светофора. Машины экономят, и им легче к нам свернуть. Аксакова улица тоже широкая, но она тоже разбитая», - рассказала горожанка.

Жители Волгоградской предлагают установить знак «Проезд запрещен», чтобы чужие на нее не сворачивали. Их улочка небольшая, машин мало.

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