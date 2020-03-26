26.03.2020 | 15:20

Крупная ветка надломилась и рухнула на игровую зону. К счастью, детей на ней практически никогда не бывает, говорят прохожие на проспекте Победы, 4. Настолько плохие там условия - старые качели, разбитый грибок, кучка грязного песка, заросшая территория.

«У нас ходит на ту площадку большинство, потому что эта заброшенная. Но там тоже очень плохая площадка», - рассказала местная жительница Роза Ивановна.

Женщина говорит про игровую зону на Карпинского, 8. Журналисты 11 канала снимали ее в прошлом году - из-за ЧП, когда ребенка трех лет едва не накрыло веткой. Дед услышал треск и успел спасти внучку. А за неделю до этого рухнула верхушка другого дерева. Как на проспекте Победы, 4, тоже на качели.

«Сами дети отломили ветку, чтобы можно было кататься, потому что она прямо лежала, и немножко убрали другую», - отметил мужчина.

Тогда представители двух управляющих компаний отрицали, что игровая зона относится к их домам. Получается, детская площадка расположена на муниципальной земле. Значит, тратить деньги жителей на опиловку коммунальщики из этих организаций не имеют права.

На проспекте Победы тоже давно никто не следит за территорией рядом с высоткой.

«Никому не надо. Управляющая компания такая. Родители все работают, кому дело до этого?» - сообщила прохожая.

Поблизости еще одно потенциально опасное дерево. Почему-то оно сильно изогнулось, как будто готовясь переломиться, но пока еще стоит.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.