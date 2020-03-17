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Из жизни | Сроки капремонта дома № 11 в поселке Нефтяник удалось изменить

17.03.2020|15:36
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Дом № 4 в поселке Нефтяник сияет свежей крышей, № 5 - на стадии обновления по программе капитального ремонта. Но больше всех в нем нуждается № 11. Его хоть и привели немного в порядок, но только временно.

Летом 2019 года журналисты «Службы 11» снимали сюжет о состоянии здания. Из-за невнимания обслуживающих организаций и, предположительно, ошибок во время строительства в 1970-м двухэтажка стала рассыпаться: раскрошились плиты, арматура вылезла наружу.

«Перекладина держит, а если она упадет? Там трещины! Прибьет, я боюсь», - пожаловалась женщина.

Ни одна обслуживающая организация не хотела иметь дело с домом - слишком много сил и средств он требует, а сборы с восьмиквартирной постройки невелики. До сих пор управляющей компании нет.

Силами управления ЖКХ временные заплатки на стены и кровлю были сделаны, так как угроза обрушения оказалась реальной.

«Нам просто сделали текущий ремонт, а мы ждем капитальный, потому что стены очень шаткие», - рассказала жительница дома Марина.

По региональной программе капремонта заменить крышу должны в 2024-м. Обновлять фасад, сети, фундамент - и того позже. Но сроки удалось сместить. Жители узнали, что бригаду стоит ждать уже в этом году.

Журналисты обратились в фонд капитального ремонта, где информацию подтвердили.

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