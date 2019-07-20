20.07.2019 | 15:49

Ни одна обслуживающая организация не хочет иметь дело с домом № 11 в поселке Нефтяник. Очередная - УК «Партнер» - прекращает отношения с 1 августа. Двухэтажка аварийной не признана, но разрушается ударными темпами. Кровля изношена больше чем наполовину.

«Зимой текло, все набухло, сочилось в стену, и она прогнулась. То есть была опасность того, что она упадет вообще у меня», - рассказала жительница дома Марина Андрейчук.

Снаружи разрушения еще заметнее: плиты раскрошились, арматура вылезла наружу. На стенах вздулась кладка - как раз на такой крепятся колонки в двух квартирах. Жители полагают, что скоро конструкции деформируются, газ пойдет в помещение и случайная искра спровоцирует взрыв.

Анна Кузьмина перестала принимать ванны - ей страшно находиться в комнате.

«Вы посмотрите, эта перекладина держит, а если она упадет? Там трещины, прибьет. Я боюсь», - пожаловалась женщина.

Когда-то жильцам этого дома завидовали. Экспериментальное здание с двухуровневыми квартирами построено для заслуженных работников нефтеперекачивающей станции. 50 лет не прошли для него бесследно. Ремонты делали в последние годы, но толку уже не было.

«Там сыплется все, мы немного замазали, а так все равно он дальше сыплется. Там и цемент тоже лежит на полу, тоже может придавить», - отметила Любовь Сайганова.

За свой счет обитатели восьми квартир заказали экспертизу. Та признала состояние фасада и кровли недопустимым.

Капитальный ремонт по региональной программе намечен на следующее десятилетие. Жильцы в прошлом году попытались перенести срок на 2019-й, получили ответ из фонда капремонта, но так и не поняли, когда придут мастера. Нет определенности и в сообщении из мэрии.

Процесс разрушения еще можно остановить, но с каждым днем это становится все сложнее.