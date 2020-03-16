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Из жизни | Разбитую дорогу на улице Кронштадтской залатали кирпичами

16.03.2020|18:20
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Аккуратно выбирая место для каждого шага и принюхиваясь, словно не веря в то, что это дорога, ходят кошки рядом с Кронштадтской, 8. Автомобилисты тоже не могут сказать, что это не направление, а проезжая часть. Ведь ремонтировали ее не асфальтом, а кирпичами, как стены домов.

«Пользуемся каждый день, но впечатление... Сами видите, какие дороги. Надо делать», - отметил водитель.

Пешеходы также не в восторге.

Одни винят автомобили в разрушении проезжей части, другие говорят про невнимание чиновников: ремонтировали дорогу давно. Но есть и третья версия.

«Это, скорее всего, не то что дорожники виноваты, здесь идет какой-то слив, поэтому разбивает. Раньше все было хорошо, а разбивает водой, как только весна. У нас здесь возвышенность, ручеечек даже был», - рассказала пензячка.

Один из местных жителей обратил внимание на участок поблизости. Тот также пострадал от многочисленных колес.

«Перегородить надо, чтобы машины не ездили», - предложил мужчина.

Кто-то положил покрышки на бывший газон, но вряд ли эта мера спасет вытоптанную траву.

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