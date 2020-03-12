12.03.2020 | 15:17

Две крупные верхушки тополя рухнули на тротуар напротив Кронштадтской, 1. Хорошо, что никого не накрыло, прокомментировал житель соседнего дома. Вес таков, что в одиночку не поднять.

«Они уже свой срок отжили. Погнили и не выдержали - все уже высохли давно, оба ствола оказались поперек. Жильцы дома вышли и помогли разобрать, чтобы можно было проходить», - рассказал местный житель Виктор Иванович.

Виктор Иванович обратился в «Службу 11» не потому, что произошло ЧП, хоть и без жертв, - он был удивлен отсутствием реакции специализированных служб. Коммунальщиков не было. А времени прошло достаточно, чтобы распилить деревья и вывезти.

«Накануне 8 Марта я утром собрался в магазин. Тут народу очень много было, и две верхушки - поперек. До каких пор это может пролежать, никому не известно», - отметил мужчина.

Активист рассмотрел и соседние деревья. Те тоже потенциально опасны.

«Тополя старые, они могли упасть или на проходящий транспорт, или на высоковольтную линию. Беда была бы», - подчеркнул он.

Не все части дерева оказались на земле. Прямо над пешеходной зоной висит ветка. При сильном ветре она наверняка сорвется.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.