03.03.2020 | 17:21

Под слоем льда скрывается вода. Причем глубина довольно серьезная - едва ли не по щиколотку можно угодить. Только мало кто из идущих по улице Беляева напротив детской школы искусств имени Ю. Е. Яничкина об этом догадывается. Со стороны выглядит все это как небольшая лужица.

Лишь постоянно бывающие тут люди знают: из-за ремонтных работ место рядом со светофором лучше обойти.

«Здесь копали буквально неделю назад. У нас всегда говорят: какая у нас самая золотая труба в Пензе? Заводской район, все знают. Мы уже привыкшие», - отметила горожанка.

«Копали совсем недавно, ограждения убрали, а яма осталась. Выходит, так», - сообщила женщина.

Предупреждение о том, чтобы прохожие не наступали в лужу, лучше было бы оставить. Не помешал бы и трактор со щеткой, который бы смог убрать воду, тогда бы стала видна реальная глубина неровности.

«Можно было бы, но это уже «бы». На том и тормознем», - подчеркнула пензячка.

Восстановят разрушенный тротуар, скорее всего, не скоро. Тающий снег и дожди будут заполнять яму, прохожие по незнанию продолжат мочить ноги.

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