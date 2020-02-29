Сетевое издание|18+|Суббота|29 фев 2020|20:05
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Instagram Telegram Яндекс ZEN
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-3oC
-2oC
Погода | Сегодня | Снег |
-1oC
-0oC
Завтра | Облачно |
  75.16  |  $  68.47

Из жизни | В мини-сквере на Западной Поляне упали старые деревья

29.02.2020|18:31
Печать

Мокрый тяжелый снег добил старые деревья на Ленинградской. В мини-сквере перед домом № 5 полегло еще несколько. В последние годы там все чаще падают березы, рябины.

На черно-белых снимках запечатлены тогда еще новые здания на улицах Попова, Ленинградской, Пацаева - это вторая половина прошлого столетия. Зеленых насаждений немного. Новоселы позже стали заботиться о чистоте воздуха.

Больше полувека миновало, деревья успели состариться. Теперь мокрый снег для ослабленных стволов - как смертельное оружие. Мини-сквер перестает быть похожим на зону для отдыха и прогулок.

«Он всегда такой был», - заявила пенсионерка.

Не все так считают. Один из старожилов вспомнил об уютном уголке Западной Поляны.

«Я считаю, что это все-таки сквер, потому что здесь были посажены деревья (рябины, яблони), очень было красиво, было огорожено. Но со временем стали загаживать, что-то обломали, накосили - все это бросается здесь и убирается редко. Пакеты, бутылки», - рассказал местный житель Юрий Федорович.

Снегом заносит сумки с объедками, домашним хламом, какой обычно любят туда выкидывать отдельные граждане. Но и упавших, перекошенных деревьев хватает, чтобы испортить впечатление от пейзажа в целом.

А ведь в прошлом иная репутация была у Западной Поляны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.

0
0
0
0
 
Гость|29.02.2020 18:46|

Когда то был Георг Мясников и город был оазисом Поволжья.

Гость|29.02.2020 19:05|

Когда-то люди были людьми,а теперь свиньи!

Гость|29.02.2020 19:30|

Гость писал(a):

Когда то был Георг Мясников и город был оазисом Поволжья.
Трущобой он был нецивилизованной. Газ только при Бочкарёве-Вяхиреве всем провели

Гость|29.02.2020 19:40|

penzainform.ru писал(a):

На черно-белых снимках запечатлены тогда еще новые здания на улицах Попова, Ленинградской, Пацаева
Па-азвеольте, на предпоследнем снимке вовсе даже и не Пенза,

а вовсе даже и Москва.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440046, Россия, г. Пенза,
ул. Мира, д.1а.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2020

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». И.о. главного редактора — Языченко Т.С.
Телефон редакции 8 (8412) 200-170, e-mail: editor@penzainform.ru
Для читателей старше 18 лет.
Пенза

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте