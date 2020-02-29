29.02.2020 | 18:31

Мокрый тяжелый снег добил старые деревья на Ленинградской. В мини-сквере перед домом № 5 полегло еще несколько. В последние годы там все чаще падают березы, рябины.

На черно-белых снимках запечатлены тогда еще новые здания на улицах Попова, Ленинградской, Пацаева - это вторая половина прошлого столетия. Зеленых насаждений немного. Новоселы позже стали заботиться о чистоте воздуха.

Больше полувека миновало, деревья успели состариться. Теперь мокрый снег для ослабленных стволов - как смертельное оружие. Мини-сквер перестает быть похожим на зону для отдыха и прогулок.

«Он всегда такой был», - заявила пенсионерка.

Не все так считают. Один из старожилов вспомнил об уютном уголке Западной Поляны.

«Я считаю, что это все-таки сквер, потому что здесь были посажены деревья (рябины, яблони), очень было красиво, было огорожено. Но со временем стали загаживать, что-то обломали, накосили - все это бросается здесь и убирается редко. Пакеты, бутылки», - рассказал местный житель Юрий Федорович.

Снегом заносит сумки с объедками, домашним хламом, какой обычно любят туда выкидывать отдельные граждане. Но и упавших, перекошенных деревьев хватает, чтобы испортить впечатление от пейзажа в целом.

А ведь в прошлом иная репутация была у Западной Поляны.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен и присоединяйтесь к нашему Telegram-каналу.