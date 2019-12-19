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Из жизни | На Набережной Реки Мойки в подъезде дома обвалилась штукатурка

19.12.2019|15:34
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Куски штукатурки за доли секунды внезапно свалились с высоты нескольких метров, и крупный тяжелый пласт разлетелся на множество мелких кусочков. К счастью, в тот момент внизу никого не было. Таков результат растянувшегося капитального ремонта кровли в доме № 2е на Набережной Реки Мойки.

О подобном развитии событий жительница второго этажа предупреждала еще в ноябре, когда увидела потеки и трещины.

«Две недели назад шел очень сильный дождь, была пятница. У нас протек весь подъезд, затопило две квартиры. Теперь они говорят: у вас так и было», - пожаловалась Марина Викторовна.

Сроки сдачи этого дома и соседнего № 2 неоднократно переносились.

«У нас поменялось три бригады уже, сейчас четвертая работает, но железа как не было, так и нет. Третью неделю ждем. Опять обещают, и опять я думаю, что нас обманут. Еще на Челябинской объект. Вот сейчас бригады нет никакой, то есть они уехали», - выразила беспокойство женщина.

То, что произошло днем, Марина Викторовна увидела только вечером, когда вернулась домой. Обвалившаяся штукатурка - не единственное последствие растянувшегося ремонта.

«У меня угол, частично испорчена мебель на кухне. Сейчас поднялась наверх на чердак, там просто все течет. Разговаривала сейчас с их главным инженером, апеллирует: «У вас и до этого текло, и вообще дом у вас старый, обращайтесь в ЖЭУ», - сообщила жительница дома.

Разносчики квитанций не разложили счета по почтовым ящикам, а засунули в дверь. Когда кто-то из жителей выходил, платежные документы - в том числе и за капремонт - оказались на земле.

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