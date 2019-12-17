«Хорошо, очень даже замечательно! Детей вот веду за руку», - отметила женщина.
А иначе на переходе от улицы Маресьева в Цыганский Поселок нельзя.
«Был здесь заборчик, спускались хорошо. Умные люди все забрали, кому нужно», - рассказала прохожая.
В начале апреля 2019-го ступени были скрыты под слоем льда, но хотя бы торчали столбы от некогда установленных перил. Сами поручни уже спилили и украли, но опоры оставались. За них можно было держаться.
Еще годом ранее процесс только начался.
«Народ такой, сломали перила», - пояснил пензенец.
«Жители сами виноваты. Перила были, все нормально было. Ломают, народ у нас такой «хороший», - сообщила горожанка.
И вот демонтаж поручней завершился, от них ничего не осталось. Скорее всего, сделал это кто-то из местных. Чужие там не ходят.
«Еле идем, всегда так, еще болото, лужи, постоянная грязь», - заявила пензячка.
«Иногда ползком ходим, на четвереньках. И вот всегда думаю, кому задать вопрос: неужели мы не люди? Ну что-нибудь бы сделать», - пожаловалась пенсионерка.
Освещение тоже требуется. Вероятно, новые перила и разобрали по частям так быстро и безнаказанно из-за темноты.
Поставьте там бетонные плиты чтоб пьянки там не было