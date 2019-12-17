17.12.2019 | 18:32

«Хорошо, очень даже замечательно! Детей вот веду за руку», - отметила женщина.

А иначе на переходе от улицы Маресьева в Цыганский Поселок нельзя.

«Был здесь заборчик, спускались хорошо. Умные люди все забрали, кому нужно», - рассказала прохожая.

В начале апреля 2019-го ступени были скрыты под слоем льда, но хотя бы торчали столбы от некогда установленных перил. Сами поручни уже спилили и украли, но опоры оставались. За них можно было держаться.

Еще годом ранее процесс только начался.

«Народ такой, сломали перила», - пояснил пензенец.

«Жители сами виноваты. Перила были, все нормально было. Ломают, народ у нас такой «хороший», - сообщила горожанка.

И вот демонтаж поручней завершился, от них ничего не осталось. Скорее всего, сделал это кто-то из местных. Чужие там не ходят.

«Еле идем, всегда так, еще болото, лужи, постоянная грязь», - заявила пензячка.

«Иногда ползком ходим, на четвереньках. И вот всегда думаю, кому задать вопрос: неужели мы не люди? Ну что-нибудь бы сделать», - пожаловалась пенсионерка.

Освещение тоже требуется. Вероятно, новые перила и разобрали по частям так быстро и безнаказанно из-за темноты.