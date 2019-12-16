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Из жизни | Пензячка пожаловалась на грязный подъезд в доме на Ново-Казанской

16.12.2019|15:34
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Уже почти месяц, как в подъездах на Ново-Казанской, 18, никто не убирается. А ведь деньги, спрятанные в строчке «содержание жилья», за мытье полов на лестничных клетках собственники квартир платят, говорит активистка с первого этажа. На нем проблема особенно заметна, ведь количество мусора наибольшее.

«Вот посмотрите, это что за безобразие! Я не буду же каждый раз за всеми выметать, кто что бросает. Уборщица не приходит, ее вообще здесь не было, но кто-то мыл периодически, мы видели, они хотя бы подметали. Не мой, подмети, раз вода замерзает, а подъезд не отапливается, я так понимаю. Но надо что-то делать», - возмутилась жительница дома Валентина.

Коммунальная фирма, обслуживающая высотку, находится неподалеку, только оттуда никто не приходит.

«Управляющая компания говорит: «Пишите заявление». А я почему должна писать, если они должны напоминать как-то, созваниваться с уборщиками? Те дома убираются, где они находятся, а эти дома нет, ни этот подъезд, ни тот. С 20-го числа никого не было», - пожаловалась горожанка.

Тряпки в руки нужно взять и для того, чтобы оттереть стены с окнами. Те тоже в неудовлетворительном состоянии.

«Стены разрисованы, ободраны. В прошлом году был ремонт капитальный, все мыли и белили. А выключатель выдрали вообще! Нонсенс! Что за народ здесь живет, я вообще не представляю», - отметила женщина.

Получается, что одни сами у себя мусорят и хулиганят, а вторые не исправляют то, что натворили первые. Хотя обязаны - ведь им деньги платят.

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