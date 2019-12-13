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Из жизни | В Пензе объяснили суммы в квитанциях жительницы ул. Ладожской

13.12.2019|15:25
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Суммам в квитанциях на оплату электроэнергии жительницы Ладожской есть вполне логичное объяснение, как прокомментировали в ресурсоснабжающей организации.

Летом сотрудники провели выездную проверку и выяснили, что прибор учета на эту квартиру выпущен с классом точности 2,5 в 1959 году. Подобные счетчики уже не допускаются к работе, если закончился межповерочный интервал (в данном случае - 16 лет).

«Было установлено, что использовать его как расчетный нет возможности. После составления акта 14 июля данный прибор учета был выведен из расчетного и начисление платы за потребленную электроэнергию производится согласно правилам», - заверила начальник отдела ресурсоснабжающей компании Ирина Атясова.

По средним показателям - в течение трех месяцев, а далее - по нормативу с повышающим коэффициентом. Эта мера была принята, чтобы заставить потребителей как можно быстрее менять счетчики. Летом суммы различались из-за того, что прибор учета признали неработающим в середине месяца.

«Показание 31,41 было произведено 14 июля по счетчику, далее считается среднемесячное за 16 дней. В следующий месяц среднемесячный объем уже будет больше. В сентябре меньше дней, поэтому получается другой объем. 14 октября среднемесячное закончилось(третий месяц), поэтому в октябре идет только начисление за 14 дней, а с 15 октября - уже начисление по нормативу», - объяснила Ирина Атясова.

В ноябре жительнице Ладожской опломбировали ранее установленный новый счетчик, так что за часть месяца начислено по нормативу с повышающим коэффициентом, а за следующие две недели - по прибору учета. Женщину заинтересовало, почему за точку отсчета взяли не нулевые показания.

«Так как опломбировка стояла с 13 ноября и прибор учета, который был установлен ранее, уже учитывал электроэнергию, на приборе показание 00027 (на дату опломбировки). Прибор учета считается введенным в эксплуатацию только с момента опломбировки, поэтому начальное показание не нулевое», - отметила Ирина Атясова.

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